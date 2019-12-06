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«Чужак» — трейлер детективного триллера по роману Стивена Кинга

Кабельный канал HBO обнародовал полноценный трейлер детективного триллера «Чужак», где главные роли сыграли Бен Мендельсон («Родословная») и Джейсон Бейтман («Озарк»). Премьера экранизации одноимённого романа Стивена Кинга намечена на 12 января.

В центре 10-серийной истории — Терри Мейтленд (Бейтман) из Флинт-Сити, обвиняемый в жестоком убийстве ребёнка. Примерный семьянин, учитель английского и тренер спортивной команды арестован, невзирая на железное алиби, подкреплённое массой свидетельств. И всё потому, что на месте преступления обнаружены ДНК и отпечатки пальцев Мейтленда. Вести запутанное дело берётся полицейский детектив Ральф Андерсон (Мендельсон).

За сценарную адаптацию отвечает Ричард Прайс («Прослушка», «Однажды ночью»). Первый и второй эпизоды снял Джейсон Бейтман.

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