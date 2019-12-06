«Чужак» — трейлер детективного триллера по роману Стивена Кинга

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал HBO обнародовал полноценный трейлер детективного триллера «Чужак», где главные роли сыграли Бен Мендельсон («Родословная») и Джейсон Бейтман («Озарк»). Премьера экранизации одноимённого романа Стивена Кинга намечена на 12 января.

В центре 10-серийной истории — Терри Мейтленд (Бейтман) из Флинт-Сити, обвиняемый в жестоком убийстве ребёнка. Примерный семьянин, учитель английского и тренер спортивной команды арестован, невзирая на железное алиби, подкреплённое массой свидетельств. И всё потому, что на месте преступления обнаружены ДНК и отпечатки пальцев Мейтленда. Вести запутанное дело берётся полицейский детектив Ральф Андерсон (Мендельсон).

За сценарную адаптацию отвечает Ричард Прайс («Прослушка», «Однажды ночью»). Первый и второй эпизоды снял Джейсон Бейтман.