«Родина» — трейлер восьмого сезона шпионского триллера

Злобные русские запытали Кэрри до потери памяти, но отважная героиня снова рвётся в бой. Кабельный канал Showtime выкатил полноценный трейлер восьмого сезона «Родины». 12-серийная заключительная телеглава шпионского триллера стартует 9 февраля.

Кэрри Мэтисон (Клэр Дэйнс) понемногу приходит в себя после многомесячного пребывания в российской тюрьме, где она подвергалась всевозможным истязаниям, которые привели к провалам в памяти. Последнее усугубляет её положение, так как коллеги не спешат ей доверять, опасаясь, что Кэрри перевербована. Но Сол (Мэнди Патинкин), нынче занимающий пост советника президента по вопросам национальной безопасности, верит Кэрри и просит её помощи в мирных переговорах с «Талибаном».

И свежий постер: