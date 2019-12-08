«Кризис на Бесконечных Землях» — финальный трейлер супергеройского уберкроссовера The CW

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Делимся с вами финальным трейлером кроссовера всех супергероических сериалов телевселенной DC «Кризис на Бесконечных Землях», стартующем на канале The CW сегодня.

Встречаются как-то персонажи «Стрелы», «Флэша», «Супергёрл», «Легенд завтрашнего дня», «Бэтвумен», «Чёрной молнии»,«Старгёрл», «Тайн Смолвиля» с Бэтменом и Робином…

Чем этот анекдот закончится, узнать можно в таком порядке: открывающий эпизод «Супергёрл» выходит 8 декабря, 9 декабря смотрите «Бэтвумен», 10 декабря — «Флэша», а панчлайн ждите 14 января в «Стреле» и «Легендах».