 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disney готовит спин-офф «Аладдина» про принца Андерса, а зрители уже негодуют Слух: Кодзима договорился-таки с Konami о разработке Silent Hills Элизабет Бэнкс снимет фильм «Женщина-невидимка» и сыграет в нём главную роль Джон Туртурро сыграет мафиози Дона Фальконе в «Бэтмене» Мэтта Ривза Режиссёр «Джокера» прояснил ситуацию с сиквелом
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Кризис на Бесконечных Землях» — финальный трейлер супергеройского уберкроссовера The CW

Делимся с вами финальным трейлером кроссовера всех супергероических сериалов телевселенной DC «Кризис на Бесконечных Землях», стартующем на канале The CW сегодня.

Встречаются как-то персонажи «Стрелы», «Флэша», «Супергёрл», «Легенд завтрашнего дня», «Бэтвумен», «Чёрной молнии»,«Старгёрл», «Тайн Смолвиля» с Бэтменом и Робином…

Чем этот анекдот закончится, узнать можно в таком порядке: открывающий эпизод «Супергёрл» выходит 8 декабря, 9 декабря смотрите «Бэтвумен», 10 декабря — «Флэша», а панчлайн ждите 14 января в «Стреле» и «Легендах».

+ Обсудить
Темы
 
Видео Стрела
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Съёмки второго сезона «Карнивал Роу» с Карой Делевинь и Орландо Блумом уже начались
 
«Кризис на Бесконечных Землях» — трейлер кроссовера бесконечных супергеройских сериалов The CW
 
«Кризис на Бесконечных Землях» — суперпостер суперкроссовера с супергероями всех мастей

Тоже интересно

 
Кино «Мир Юрского периода: Падшее царство» — анонс трейлера
 
Кино Режиссёр «Безумного Макса» судится со студией Warner Bros.
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Форма воды»
 
Кино Трейлер «Джиперс Криперс 3» — ужастика, припозднившегося на 10 лет
 
Кино Джосс Уидон разозлил фанатов киновселенной DC
 
Кино Александр Невский предложил Владимиру Мединскому помощь в продвижении отечественного кино в Голливуде
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

 
СкороТелеовощи (видео)
 
СкороНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в декабре

9 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
11 СрНоль кадров в секунду (аудио)
11 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
12 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
13 ПтЕВА (аудио)
13 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
14 СбТелеовощи (аудио)
15 ВсТелеовощи (видео)

Новые выпуски подкастов

 
4Телеовощи – 313: Оборотни в нильфгаардских доспехах
 
15Ноль кадров в секунду – 293: Baby Yoda in da House
 
19Лазер-шоу «Три дебила» – 382: «Холодное сердце 2», «Ирландец» и «Достать ножи»
 
6ЕВА – 349: Попаданцы Inc.
 
12Телеовощи – 312: Эдипов комплекс
 
1ЕВА – спецвыпуск 25: Друзья
 
27Лазер-шоу «Три дебила» – 381: «Аванпост», «Клаус» и сериал «Годы»
 
14Ноль кадров в секунду – 292: Half-Life 3 confirmed
 
 
4ЕВА – 348: Маленький Акселератор
 
15Телеовощи – 311: Небинарное что-то
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru