Телеовощи. Выпуск 313: Оборотни в нильфгаардских доспехах

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:06 —
|Благодарим наших спонсоров
|01:19 —
|Новости
|30:43 —
|«Семейка Муди» (The Moodys) — 1x01 (премьера)
|36:55 —
|«Вампирские войны» (V-Wars) — 1x01 (премьера)
|47:44 —
|«Кремниевая долина» — 6x06
|55:29 —
|«Судная ночь» — 2x08
|01:03:52 —
|«Новобранец» — 2x09
|01:10:07 —
|«Видеть» — 1x05
|01:28:16 —
|«Тёмные начала» — 1x05
|01:40:39 —
|«Южный Парк» — 23x09
|01:47:23 —
|«Прослушка» — 2x09
|01:53:43 —
|«Ускоренная помощь» — 1x01 (впечатления Михаила)
|02:03:47 —
|«Лексс» — 2x18 (впечатления Юры и Льва)
|02:13:23 —
|«Аватар: Легенда об Аанге» — 3x08 (впечатления Льва)
|02:21:37 —
|«Вавилон 5» — 1x19 (впечатления Юры)
|02:26:50 —
|«Психопаспорт» — 2x08 (впечатления Юры и Льва)
|02:38:00 —
|«Щит и меч» — Серия № 1. «Без права быть собой» (впечатления Ларисы)
|02:59:56 —
|«Теория Большого взрыва» — 1x15 (впечатления Михаила)
|03:06:42 —
|Постскриптум
|03:12:01 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:13 —
|«Рэй Донован» — 7x03
|11:33 —
|«Хранители» — 1x07