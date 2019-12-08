 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Главу Lucasfilm Кэтлин Кеннеди наградят высшей премией BAFTA за достижения в области кинематографа Дэвид Теннант сыграет Филеаса Фогга в сериале «Вокруг света за 80 дней» «007: Не время умирать» — первый тизер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Время игр!» — книга об отечественной игровой индустрии от автора Game.EXE Тим Миллер не согласился бы снова работать с Джеймсом Кэмероном
5
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«ВандаВижн» — первый взгляд на Пола Беттани и Элизабет Олсен в стиле ретро

Один из самых горячо ожидаемых сериалов Marvel для Disney+ «ВандаВижн» продолжает интриговать зрителей, а Кевин Файги только подливает масло в огонь. На проходящем в Сан-Паулу Comic-Con было представлено первое официальное промо-фото сериала с его главными действующими лицами — Алой Ведьмой и Вижном в исполнении Элизабет Олсен и Пола Беттани, которое точно не добавило никакой ясности:

«ВандаВижн» — первый взгляд на Пола Беттани и Элизабет Олсен в стиле ретро

Кевин Файги обещает, наконец, рассказать, кто же такая на самом деле Ванда Максимофф:

У нас есть возможность рассказать её историю и показать больше того, что она и Вижн могут делать, и, самое главное, наконец, раскрыть тот факт, что Ванда — это Алая Ведьма. Что же это значит? Это то, что мы покажем в этом проекте совершенно забавным образом, местами пугающим, и последствия этого окажут влияние на всю Четвёртую фазу MCU.

Очевидно, значимость «ВандаВижн» для всей вселенной Marvel тяжело переоценить, однако томится в нетерпении нам придётся еще долго — премьера сериала намечена только на весну 2021 года.

5 Обсудить
Темы
 
Галерея ВандаВижн
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Кино Marvel официально анонсировала Четвёртую Фазу
 
Кино Сценарист «Чёрной вдовы» отказывалась от канона комикса там, где усматривала дискриминацию
 
Мини-сериал про Алую ведьму и Вижна на Disney+ получил название «ВандаВижн»

Тоже интересно

 
Кино Студия Disney выставила кинотеатрам непростые условия проката «Последних джедаев»
 
Кино «Чёрной Пантере» нужен самый главный «Оскар», никаких компромиссов
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Движение вверх»
 
Кино «Хроники хищных городов» — второй трейлер фильма от создателей «Властелина колец»
 
Кино «Призрак в доспехах» — расширенный отрывок
 
Кино Фонд кино определился с поддержкой проектов лидеров индустрии
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

СкороТелеовощи (видео)
СкороНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в декабре

9 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
11 СрНоль кадров в секунду (аудио)
11 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
12 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
13 ПтЕВА (аудио)
13 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
14 СбТелеовощи (аудио)
15 ВсТелеовощи (видео)

Новые выпуски подкастов

 
15Ноль кадров в секунду – 293: Baby Yoda in da House
 
19Лазер-шоу «Три дебила» – 382: «Холодное сердце 2», «Ирландец» и «Достать ножи»
 
5ЕВА – 349: Попаданцы Inc.
 
12Телеовощи – 312: Эдипов комплекс
 
1ЕВА – спецвыпуск 25: Друзья
 
27Лазер-шоу «Три дебила» – 381: «Аванпост», «Клаус» и сериал «Годы»
 
14Ноль кадров в секунду – 292: Half-Life 3 confirmed
 
 
4ЕВА – 348: Маленький Акселератор
 
15Телеовощи – 311: Небинарное что-то
 
3Ноль кадров в секунду – 291: Звёздные войны наносят ответный удар
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru