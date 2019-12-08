«ВандаВижн» — первый взгляд на Пола Беттани и Элизабет Олсен в стиле ретро

Один из самых горячо ожидаемых сериалов Marvel для Disney+ «ВандаВижн» продолжает интриговать зрителей, а Кевин Файги только подливает масло в огонь. На проходящем в Сан-Паулу Comic-Con было представлено первое официальное промо-фото сериала с его главными действующими лицами — Алой Ведьмой и Вижном в исполнении Элизабет Олсен и Пола Беттани, которое точно не добавило никакой ясности:

Кевин Файги обещает, наконец, рассказать, кто же такая на самом деле Ванда Максимофф:

У нас есть возможность рассказать её историю и показать больше того, что она и Вижн могут делать, и, самое главное, наконец, раскрыть тот факт, что Ванда — это Алая Ведьма. Что же это значит? Это то, что мы покажем в этом проекте совершенно забавным образом, местами пугающим, и последствия этого окажут влияние на всю Четвёртую фазу MCU.

Очевидно, значимость «ВандаВижн» для всей вселенной Marvel тяжело переоценить, однако томится в нетерпении нам придётся еще долго — премьера сериала намечена только на весну 2021 года.