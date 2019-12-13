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«Кризис на Бесконечных Землях» — отрывок с Люцифером как лучшее, что случалось с кроссовером The CW

Телеканалу The CW удалось совершить чудо — поднять уровень своего продукта на доселе недосягаемую высоту. Пусть всего на две минуты, но это лучшие две минуты в их вселенной DC. Да, великий и прекрасный Люцифер Морнингстар озарил своим присутствием кроссовер супергеройских сериалов «Кризис на Бесконечных Землях». Формально он тоже персонаж DC, хоть его личный сериал «Люцифер» и живёт сейчас на потоковом сервисе Netflix.

Глобальное событие по встрече героев «Стрелы», «Флэша», «Супергёрл», «Легенд завтрашнего дня», «Бэтвумен», «Чёрной молнии», «Старгёрл», «Тайн Смолвиля», «Титанов» и многих других стартовало 8–10 декабря и закончится 14 января объединённым эпизодом «Стрелы» и «Легенд».

В небольшом отрывке за помощью к чертовски обаятельному Дьяволу приходит сам Джон Константин.

И кадры:

Промо-арт сериала «Стрела» Промо-арт сериала «Стрела»
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