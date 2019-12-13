Идеальная экранизация «Ведьмака»: Генри Кавилл читает роман-первоисточник

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix опубликовал беспроигрышный вариант экранизации «Ведьмака» — исполнитель титульной партии Генри Кавилл безо всяких спецэффектов читает роман перед камерой, и таким образом события книги идеально переносятся на экран без купюр, искажений и сокращений.

А тем зрителям, кому литературных чтений маловато и хочется увидеть традиционную экранизацию, осталось дождаться 20 декабря. Восьмисерийный первый сезон тёмного фэнтези по романам Анджея Сапковского выйдет на малые экраны уже через неделю.