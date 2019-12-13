HBO Max готовит сериал по известным комедиям о каникулах семьи Гризволдов

Известная комедийная киносерия о семействе Гризволдов, куда входят картины «Каникулы» (1983), «Европейские каникулы» (1985), «Рождественские каникулы» (1989) и «Каникулы в Вегасе» (1997), вернётся к зрителям благодаря HBO Max в телевизионном формате.

Потоковый сервис запустил в разработку многосерийную комедию «Гризволды», основанную на фильмах о незабываемых каникулах знаменитого семейства. Сериал в отличие от фильмов сосредоточится на буднях главных героев и расскажет о том, как Гризволды, возвратившись из очередного отпуска, принимаются за свои обычные домашние дела. События будут разворачиваться в современном Чикаго.

Роль главы семейства в полнометражных фильмах сыграл Чеви Чейз, а сына Гризволдов в «Рождественских каникулах» — Джони Галэки, который будет продюсировать проект. Сценарием займётся Тим Хоберт («Сообщество», «Бывает и хуже»). Производство берут на себя Alcide Bava и Warner Bros. TV.