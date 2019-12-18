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«5 авеню» — рекламный ролик и постер космической комедии

В сети появился рекламный ролик туристической компании Германа Джадда (Джош Гад) из новой многосерийной комедии Армандо Ианнучи «5 авеню». Фирма специализируется на космическом туризме, о чём в красках повествует мистер Джадд.

События производственной комедии от HBO разворачиваются в ближайшем будущем, когда космический туризм для человечества стал обычным делом. Экипаж туристического космолайнера Avenue 5 во главе с капитаном Райаном Кларком (Хью Лори) пытается справиться со сложностями и неполадками, то и дело возникающими во время круиза.

В сериале также снимаются Зак Вудс, Ребекка Фронт, Ленора Кричлоу, Итан Филлипс и Сьюзи Накамура. Премьера запланирована на 19 января.

И официальный постер в довесок:

Постеры сериала «5 авеню»
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Видео 5 авеню
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