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The Dark Crystal: Age of Resistance — Tactics — трейлер с деталями игры

Игра The Dark Crystal: Age of Resistance — Tactics, основанная на сериале «Тёмный кристалл: Эра сопротивления» и вдохновлённая геймплеем Final Fantasy Tactics, обзавелась трейлером, посвящённым деталям этого самого геймплея.

За разработку отвечает студия BonusXP, сотрудничающая с Netflix уже в третий раз: первыми двумя были пиксельные приключения по сериалу «Очень странные дела». Надо заметить, масштабы их совместных проектов растут раз за разом: первая проба пера была на удивление складным, но всё-таки скромным (и бесплатным) мобильным приключением, Stranger Things 3: The Game развила её идеи и довела их до состояния, когда стало не стыдно показываться на «серьёзных» платформах и с серьёзным же ценником на лбу, ну а The Dark Crystal: Age of Resistance — Tactics обещает стать внушительных размеров трёхмерной ролевой тактикой с 80 миссиями и историей, не только следующей по стопам сериала, но и уделяющий внимание не вошедшим туда ситуациям и персонажам.

The Dark Crystal: Age of Resistance — Tactics выйдет 4 февраля на PC, PS4, Xbox One и Switch.

 
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Видео Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления The Dark Crystal: Age of Resistance — Tactics (Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, Xbox One)
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