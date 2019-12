Исполнитель роли Лютика считает песню из «Ведьмака» самой раздражающей вещью в мире

Исполнитель роли Лютика в «Ведьмаке» и по совместительству вокалист английской группы The Amazing Devil Джои Бэти, подсадивший весь мир на песню Toss A Coin To Your Witcher («Ведьмаку заплатите чеканной монетой»), кажется, и сам уже не рад этому обстоятельству:

Это самая раздражающая вещь, которую я когда-либо слышал. Она такая цепляющая. Все слушают её уже неделю и постоянно напевают. В моей же голове она сидит уже восемь месяцев.

Мгновенно ставшую хитом композицию написали ответственные за саундтрек сериала Соня Белоусова и Джиона Остинелли. Но, по словам Бэти, он плотно работал с ними над финальной версией песни, и её же записал в студии спустя шесть месяцев после окончания съёмок: