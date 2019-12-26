 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Количество одновременных Steam-игроков у The Witcher 3 подскочило благодаря телесериалу от Netflix HBO Max экранизирует «Лавину» Нила Стивенсона «Союз спасения» — международный трейлер Баз Лурман собирается экранизировать «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова Джей Джей Абрамс обещает много нового и интересного в фильме «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход»
3
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.menshealth.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Исполнитель роли Лютика считает песню из «Ведьмака» самой раздражающей вещью в мире

Исполнитель роли Лютика в «Ведьмаке» и по совместительству вокалист английской группы The Amazing Devil Джои Бэти, подсадивший весь мир на песню Toss A Coin To Your Witcher («Ведьмаку заплатите чеканной монетой»), кажется, и сам уже не рад этому обстоятельству:

Это самая раздражающая вещь, которую я когда-либо слышал. Она такая цепляющая. Все слушают её уже неделю и постоянно напевают. В моей же голове она сидит уже восемь месяцев.

Мгновенно ставшую хитом композицию написали ответственные за саундтрек сериала Соня Белоусова и Джиона Остинелли. Но, по словам Бэти, он плотно работал с ними над финальной версией песни, и её же записал в студии спустя шесть месяцев после окончания съёмок:

Это сотворило чудо с моим сердцем. У меня была дикая ломка после окончания съёмок первого сезона, и было очень приятно заново пережить те мгновения.

3 Обсудить
Темы
 
Ведьмак
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Ведьмак» возглавляет топ самых рейтинговых сериалов Netflix
 
«Ведьмак» — отрывок с боевой сценой на пиру в Цинтре
 
«Ведьмак» — три персонажных ролика с обилием новых кадров

Тоже интересно

 
Кино Короткометражный фильм Rakka (Часть 1) режиссёра Нила Бломкампа
 
Кино «Союз спасения» — трейлер фильма про восстание декабристов от создателей «Викинга»
 
Кино «Стоянка» — трейлер
 
«Очень странные дела»: новые подробности о третьем сезоне
 
Кино Вся правда о «Движении вверх»
 
Игры Ноль кадров в секунду. Выпуск 174: Кадры против Hellblade
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

 
20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Выйдут в декабре

27 ПтЕВА (аудио)
27 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
28 СбТелеовощи (аудио)
29 ВсТелеовощи (видео)
29 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
30 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Выйдут в январе

1 СрНоль кадров в секунду (аудио)
1 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
2 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Новые выпуски подкастов

 
5Телеовощи – 317: «Ведьмак» — Первые впечатления от сериала
 
4Ноль кадров в секунду – 296: Здесь мог быть ваш «Ведьмак»
 
2Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 95: Totally Witcher Time
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 385: «Скайуокер. Восход», «Ведьмак» и «Хранители»
 
2ЕВА
 
 
1Лазер-шоу «Три дебила»
 
 
1Ноль кадров в секунду
 
 
4Телеовощи – 316: Расизм без тормозов
 
52Подкаст на колёсах – 120: «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход»
 
 
8Телеовощи – 315: Война стриминговых платформ и телеканалов
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru