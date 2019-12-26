Телеовощи. Выпуск 317: «Ведьмак» — Первые впечатления от сериала

Сегодня
20:00
Телеовощи (трансляция для спонсоров)
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Выйдут в декабре
27 Пт
Лазер-шоу «Три дебила» (видео)
29 Вс
Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
30 Пн20:00
Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
Выйдут в январе
1 Ср
Ноль кадров в секунду (аудио)
1 Ср
Лазер-шоу «Три дебила» (аудио)
2 Чт20:00
Телеовощи (трансляция для спонсоров)
Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».