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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Криминальная драма братьев Руссо обосновалась на Amazon

Amazon Studios заказала разработку многосерийной криминальной драмы «Злой гений» (Mastermind) от Энтони и Джо Руссо («Первый мститель: Другая война», «Мстители: Финал»). Братья-режиссёры совместно с Ноем Хоули («Фарго», «Легион») продюсируют экранизацию реальных событий, изложенных в серии рассказов американского журналиста Эвана Рэтлиффа.

В центре истории — программист Пол Ле Ру, создавший изощрённую глобальную криминальную сеть, а позднее ставший крупнейшим информатором Управления по борьбе с наркотиками и ФБР США. Боссу такого синдиката не обойтись без верных помощников, которые и станут главными действующими лицами сериала. Разработка гениальных преступных схем и борьба за власть и благосклонность Пола совмещаются с познанием добра и зла в себе и других.

Над адаптацией первоисточника работает сценаристка фильма «1917» Кристи Уилсон-Кернс. Производственный процесс курируют студии 26 Keys, AGBO и Skybound Entertainment.

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Злой гений
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