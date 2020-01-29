«Ведьмак» — как снималась сцена резни в Блавикене

Самая Единственная эффектная боевая сцена всего первого сезона «Ведьмака» — резня в Блавикене из первой серии — определённо заслуживает отдельного про неё рассказа. Естественно, из уст её главного действующего лица — отказавшегося от дублёра и самостоятельно «отбившегося» Генри Кавилла:

Как мы понимаем, это была крайне непростая сцена с точки зрения постановки — все движения должны были быть максимально отточенными, особенно с учётом того, что снималась она в один проход. Так, по словам актёра, исполнительница роли Ренфри Эмма Эпплтон тренировалась часами каждый день на протяжении трёх-четырёх недель. Сколько пришлось «потеть» самому Кавиллу, остаётся только догадываться.