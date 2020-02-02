«Чернобыль» и «Хранители» — лауреаты Writers Guild Awards 2020

Гильдия сценаристов США (Writers Guild of America) раздала свои ежегодные награды лауреатам в области телевидения. Торжественная церемония награждения победителей проходила вчера, 1 февраля одновременно в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.
Львиная доля призов в основных номинациях досталась проектам кабельного канала HBO — пожалуй, самого удачливого вещателя в этом наградном сезоне.
Лучший сценарий драматического сериала:
- «Охотник за разумом», Netflix
- «Хранители», HBO
- «Наследники», HBO
- «Корона» Netflix
- «Рассказ служанки», Hulu
Лучший сценарий комедийного сериала:
- «Барри», HBO
- «Невероятная миссис Мейзел», Amazon
- «Вице-президент», HBO
- «Матрёшка», Netflix
- «ПЕН15», Hulu
Лучший сценарий нового сериала:
- «Мёртв для меня», Netflix
- «ПЕН15», Hulu
- «Матрёшка», Netflix
- «Реальные упыри», FX Networks
- «Хранители», HBO
Лучший оригинальный телесценарий:
- «Чернобыль», HBO
- «Террор», AMC
- «Того», Disney+
- «Настоящий детектив», HBO
Лучшая адаптация крупной формы:
- «Эль Камино», Netflix
- «Фосс/Вердон», FX Networks
- «Самый громкий голос», Showtime
- «Невероятное», Netflix
Лучший сценарий эпизода драматического сериала:
- 407 Proxy Authentication Required («Мистер Робот»), USA Network
- A Good Man is Hard to Find («Рэй Донован»), Showtime
- Mirror Mirror («ОА»), Netflix
- Moodust («Корона»), Netflix
- Our Little Island Girl («Это мы»), NBC
- Tern Haven («Наследники»), HBO
Лучший сценарий эпизода комедийного сериала:
- Here's Where We Get Off («Оранжевый — хит сезона»), Netflix
- It's Comedy or Cabbage («Невероятная миссис Мейзел»), Amazon
- Nice Knowing You («Жить с самим собой»), Netflix
- Pilot («Мёртв для меня»), Netflix
- The Stinker Thinker («Становясь богом в Центральной Флориде»), Showtime
- Veep («Вице-президент»), HBO