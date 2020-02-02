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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Чернобыль» и «Хранители» — лауреаты Writers Guild Awards 2020

Гильдия сценаристов США (Writers Guild of America) раздала свои ежегодные награды лауреатам в области телевидения. Торжественная церемония награждения победителей проходила вчера, 1 февраля одновременно в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

Львиная доля призов в основных номинациях досталась проектам кабельного канала HBO — пожалуй, самого удачливого вещателя в этом наградном сезоне.

Лучший сценарий драматического сериала:

Лучший сценарий комедийного сериала:

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Лучший оригинальный телесценарий:

Лучшая адаптация крупной формы:

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