Телеовощи. Выпуск 325: Профессиональный пастух Борис

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:17 —
|Благодарим наших спонсоров
|02:17 —
|Новости
|59:20 —
|Отвечаем на вопросы
|01:00:30 —
|«Лига Октября» (October Faction) — 1x01 (премьера)
|01:09:34 —
|«В меньшинстве» (Outmatched) — 1x01 (премьера)
|01:14:08 —
|«Леденящие душу приключения Сабрины» — 3x01 (премьера сезона)
|01:17:00 —
|«Чудотворцы» — 2x01 (премьера сезона)
|01:23:03 —
|«Волшебники» — 5x03
|01:32:01 —
|«Чужак» — 1x04
|01:41:32 —
|«Звёздный путь: Пикар» — 1x02
|01:57:35 —
|«Харли Квинн» — 1x09
|02:04:00 —
|Совсем коротко о «5 авеню»
|02:05:33 —
|«Уайтчепел» — 1x02
|02:16:10 —
|«Лексс» — 3x05 (впечатления Юрия и Льва)
|02:23:43 —
|«Аватар: Легенда об Аанге» — 3x16 (впечатления Льва)
|02:35:35 —
|«Вавилон 5» — 2x05 (впечатления Юрия)
|02:43:57 —
|«Психопаспорт: Фильм» (Psycho-Pass: The Movie)
|03:03:57 —
|«Теория Большого взрыва» — 2x03 (впечатления Михаила)
|03:09:07 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:05 —
|«Как ты смеешь» — 1x02–05 (впечатления Михаила)
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