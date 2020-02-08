Кристоф Вальц объявляет охоту на Лиама Хемсворта в тизере экшен-триллера «Самая опасная игра»

Стриминговый сервис Quibi выкатил первый тизер остросюжетного боевика «Самая опасная игра», где главные роли играют Лиам Хемсворт и Кристоф Вальц. Многосерийный проект пока не имеет точной даты выхода, но уже известно, что он выйдет в апреле.

Хемсворт-младший играет смертельно больного Доджа Мейнарда, чьей единственной заботой являются жена и будущий ребёнок, которым он стремится обеспечить безбедное существование. Так уж выходит, что единственной возможностью в кратчайшие сроки заработать приличную сумму на семью и лечение становится участие в организованной Майлзом Селлером (Вальц) жестокой игре, где Мейнард на 24 часа превращается в живую мишень.

Создателем и сценаристом экшен-триллера числится Ник Сантора («Короли побега»), а режиссирует сериал Фил Абрахам («Сорвиголова»). Производством занимается CBS Television Studios.