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Обольстительная Ева на первом кадре из финального сезона «Люцифера»

Издание Entertainment Weekly опубликовало первый эксклюзивный кадр из пятого — заключительного — сезона мистического процедурала «Люцифер». На первом официальном снимке из финальной телеглавы сериала красуется соблазнительная Ева в исполнении Инбар Лави.

По неофициальной информации, потоковый сервис Netflix выпустит расширенный пятый сезон в двух частях — сначала выйдет первая восьмисерийная половина, потом вторая, но даты выхода ни у одной из них пока нет.

Сериал Илди Модрович и Джо Хендерсона повествует о поселившемся в Лос-Анджелесе властителе ада Люцифере Морнингстаре (Том Эллис), который владеет музыкальным баром и от скуки, а также от прилива нежных чувств помогает местному детективу Хлои Декер (Лорен Джерман) расследовать преступления.

Кадры из сериала «Люцифер»
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