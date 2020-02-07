Свежие тизеры «Разработчиков» Алекса Гарленда добавляют таинственности

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Многосерийный фантастический триллер Алекса Гарленда «Разработчики», который будет выходить на кабельном канале FX и потоковом сервисе Hulu, обзавёлся двумя свежими тизерами, и оба они продолжают нагнетать атмосферу напряжённой таинственности.

Гарленд — автор «Из машины» и «Аннигиляции» — выступает сценаристом, режиссёром и исполнительным продюсером проекта. Первый эпизод зрители увидят 5 марта.

Технотриллер расскажет о программисте Лили (Соноя Мидзуно), пытающейся выяснить, что стряслось с её таинственно исчезнувшим бойфрендом. Девушка подозревает, что к инциденту каким-то образом причастен научно-исследовательский отдел корпорации, где она работает.

В восьмисерийной постановке также задействованы Ник Офферман, Джин Ха, Зак Гренье, Стивен Хендерсон, Кэйли Спэни и Элисон Пилл.