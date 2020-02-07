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Свежие тизеры «Разработчиков» Алекса Гарленда добавляют таинственности

Многосерийный фантастический триллер Алекса Гарленда «Разработчики», который будет выходить на кабельном канале FX и потоковом сервисе Hulu, обзавёлся двумя свежими тизерами, и оба они продолжают нагнетать атмосферу напряжённой таинственности.

Гарленд — автор «Из машины» и «Аннигиляции» — выступает сценаристом, режиссёром и исполнительным продюсером проекта. Первый эпизод зрители увидят 5 марта.

Технотриллер расскажет о программисте Лили (Соноя Мидзуно), пытающейся выяснить, что стряслось с её таинственно исчезнувшим бойфрендом. Девушка подозревает, что к инциденту каким-то образом причастен научно-исследовательский отдел корпорации, где она работает.

В восьмисерийной постановке также задействованы Ник Офферман, Джин Ха, Зак Гренье, Стивен Хендерсон, Кэйли Спэни и Элисон Пилл.

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Видео Разработчики
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