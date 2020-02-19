У Пола Радда и Уилла Феррелла завяжутся странные отношения в сериале «Психиатр по соседству»

Коллеги по кинодилогии «Телеведущий» Пол Радд и Уилл Феррелл снова поработают вместе — сыграют главные роли в комедийном сериале «Психиатр по соседству».

Чёрная комедия по одноимённому подкасту, в свою очередь основанному на реальных событиях, рассказывает о крайне странных взаимоотношениях, возникших между консультирующим знаменитостей психиатром Айзеком Гершкопфом (Радд) и его давним пациентом Мартином Марковицем (Феррелл). Постепенно Айзек всё сильнее вмешивается в жизнь Мартина — доходит до того, что он даже переезжает жить в дом своего пациента и начинает заправлять его бизнесом.

Режиссировать берётся Майкл Шоуолтер («Жаркое американское лето») по сценарию Джорджии Притчетт («Наследники», «5 авеню»). Рад и Феррелл также числятся исполнительными продюсерами проекта. Студия Media Rights Capital подыскивает сериалу место на одном из премиальных кабельных каналов или на потоковом сервисе.