Новые сериалы 6–12 апреля

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Quibi

Додж Мейнард смертельно болен и, зная, что его дни сочтены, стремится обеспечить безбедное будущее своей жене и их будущему ребёнку. Отчаявшись, он соглашается поучаствовать в опасной игре на выживание, где ему отводится роль жертвы, на которую охотится некий Майлз Селлер.

Динамичный и не лишённый драмы экшен-триллер с Лиамом Хемсвортом и Кристофом Вальцем от режиссёра многосерийного ««Сорвиголовы»» — неплохая заявка на успех у зрителей.