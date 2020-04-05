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Новые сериалы 6–12 апреля

Следующую неделю можно с лёгкостью переименовать в неделю Quibi. 6 апреля начинает свою работу цифровая платформа для мобильных устройств и в первый же день презентует сразу четыре новых сериала. Благодаря запуску нового стримингового сервиса в списке сериалов недели оказались комедия «Вверх тормашками», боевик «Очень опасная игра» с Лиамом Хемсвортом и триллер «Выжить» с Софи Тёрнер. Меж тем кабельный канал HBO покажет первую серию комедийного триллера «Беги» от продюсера Фиби Уоллер-Бридж.

Понедельник, 6 апреля

 
Премьера+
Quibi
Самая опасная игра Most Dangerous Game

боевик. триллер

В ролях Лиам Хемсворт, Кристоф Вальц, Джимми Экинбола, Каролина Бартчак, Эндрю Шейвер, Билли Бёрк

Создатель Скотт Элдер, Джош Хармон, Ричард Коннелл, Крис Сантора

Додж Мейнард смертельно болен и, зная, что его дни сочтены, стремится обеспечить безбедное будущее своей жене и их будущему ребёнку. Отчаявшись, он соглашается поучаствовать в опасной игре на выживание, где ему отводится роль жертвы, на которую охотится некий Майлз Селлер.

Динамичный и не лишённый драмы экшен-триллер с Лиамом Хемсвортом и Кристофом Вальцем от режиссёра многосерийного ««Сорвиголовы»» — неплохая заявка на успех у зрителей.

Видео

 
Премьера+
Quibi
Вверх тормашками Flipped

комедии

В ролях Уилл Форте, Кейтлин Олсон, Энди Гарсия, Ева Лонгория, Артуро Кастро, Айрис Алмарио

Создатель Дэймон Джонс, Стив Мэллори

Вечно безработные супруги Мелфи в один прекрасный день поняли, чем желают заниматься, и провозгласили себя экспертами по реновации жилых помещений. Свежеиспечённые профи домашнего ремонта решают создать собственное шоу в надежде прославиться и разбогатеть, но одна случайная находка вносит в их жизнь совершенно неожиданные коррективы.

Криминальная комедия с Уиллом Форте и Кейтлин Олсон полагается не только на забавный, пусть и незатейливый сюжет, но и на несомненные комедийные таланты исполнителей центральных ролей.

Видео

 
Премьера+
Quibi
Выжить Survive

триллер

В ролях Софи Тёрнер, Кори Хоукинс, Кэролайн Гудолл, Джо Стоун-Фьюингс, Томас Флинн, Дэйн Фокс

Создатель Ричард Эбейт, Джереми Унгар

Джейн и Пол оказываются единственными выжившими после крушения самолёта в горах. Теперь чудом спасшимся героям предстоит снова бороться за жизнь, выбираясь из заснеженной безлюдной местности, и по пути справляясь не только с крайне тяжёлыми внешними условиями, но и с личными демонами.

Триллер о выживании в суровых природных условиях не отличается оригинальностью сюжета. Главные роли играют Софи Тёрнер и Кори Хоукинс, что можно считать как плюсом так и минусом сериала в зависимости от того, как вы относитесь к вышеуказанным актёрам.

Видео

 
Премьера+
Quibi
Под уличными фонарями When the Streetlights Go On

драма, детектив

В ролях Куин Латифа, Чоузен Джейкобс, Софи Тэтчер, Сэм Страйк, Бен Алерс, Дэвид Льюис

Создатель Крис Хаттон, Эдди О'Кифи

Тихий городок оказывается в центре полицейского расследования, когда один из главных героев истории обнаруживает в лесу трупы местной школьницы и учителя.

Видимо, перед нами очередной относительно стандартный детектив, в данном случае наверняка замешанный на каких-нибудь школьных тайнах. Расследовать таинственное убийство в провинциальном городке берётся Куин Латифа — единственная более или менее узнаваемая актриса в касте.

 
Конец сезона2
NBC
Манифест Manifest

драма

В ролях Джош Даллас, Луна Блэйз, Джек Мессина, Парвин Каур, Афина Карканис, Мелисса Роксбург

Создатель Джефф Рэйк, Мэттью Фернандес

Второй сезон мистической драмы завершится тринадцатой серией Icing Conditions. Телеканал NBC пока не сообщал, будет ли продлевать сериал на третий сезон.

Видео

Вторник, 7 апреля

 
Конец сезона3
FOX
Ординатор The Resident

драма

В ролях Эмили Ванкэмп, Тассо Фельдман, Мэтт Зукри, Маниш Дайал, Мелина Канакаредес, Джессика Мизел

Создатель Хейли Схоре, Рошан Сетхи

Третий сезон медицинского процедурала завершится двадцатым эпизодом Burn It All Down. Канал FOX пока не делал официальных заявлений в отношении будущего драмы.

Видео

Среда, 8 апреля

 
Конец сезона11
ABC
Американская семейка Modern Family

комедия, семейный

В ролях Эд О’Нил, Джули Боуэн, Ти Баррелл, София Вергара, Джесси Тайлер Фергюсон, Эрик Стоунстрит

Создатель Стивен Левитан, Кристофер Ллойд

Двойной эпизод под общим названием Finale станет заключительной для одиннадцатого сезона и сериала. В начале прошлого года телеканал ABC объявил о закрытии семейной комедии.

Четверг, 9 апреля

 
Сезон4
CBS All Access
Хорошая борьба The Good Fight

драма

В ролях Кристин Барански, Роуз Лесли, Каш Джамбо, Джастин Барта, Делрой Линдо, Сара Стил

Создатель Роберт Кинг, Мишель Кинг

События спин-оффа «Хорошей жены» разворачиваются через год после произошедшего в финале оригинального сериала. Масштабная финансовая афера разрушила репутацию молодого юриста Майи Ринделл, вдобавок обесценив все сбережения её наставницы и крёстной матери Дианы Локхарт. Отстранённые от работы в Lockhart & Lee, они находят поддержку в одной из престижнейших юридических фирм Чикаго.

Видео

 
Конец сезона16
ABC
Анатомия страсти Grey's Anatomy

драма, романтический

В ролях Патрик Демпси, Эллен Помпео, Сандра О, Джастин Чэмберс, Чандра Уилсон, Джеймс Пикенс мл.

Создатель Шонда Раймс

Шестнадцатый сезон медицинской драмы завершится двадцать первым эпизодом Put on a Happy Face. В прошлом году канал ABC продлил сериал на семнадцатый сезон.

Видео

Воскресенье, 12 апреля

 
Премьера+
HBO
Беги Run

комедия, драма, триллер, романтический

В ролях Меррит Уивер, Донал Глисон, Рич Соммер, Тамара Подемски, Арчи Панджаби, Фиби Уоллер-Бридж

Создатель Вики Джонс

Бывшие влюблённые Билли и Руби не виделись семнадцать лет, с тех пор как ещё будучи студентами заключили необычное соглашение. Условия сделки просты: если кому-либо из них понадобится всё сбросить и сбежать от прежней жизни, они могут отправить короткое сообщение «БЕГИ», встретиться в условленном месте и отправиться в путешествие по стране. Однажды так и случается — Билли и Руби встречаются вновь, и у каждого за плечами семнадцать лет жизни со своими тайнами и секретами.

Комедийный триллер от автора многосерийных хитов ««Дрянь»» и ««Убивая Еву»» Фиби Уоллер-Бридж обещает как минимум интересную завязку. А исполнители главных ролей Мерритт Уивер и Донал Глисон постараются, чтобы зрители прониклись симпатией к их персонажам, невзирая на то, что каждый из этой странной парочки хранит за пазухой какие-то тёмные секреты.

Видео

 
Сезон3
BBC America
Убивая Еву Killing Eve

триллер, комедия

В ролях Джоди Комер, Сандра О, Фиона Шоу, Оуэн Макдоннелл, Ким Бодниа, Кирби Хауэлл-Баптисте

Создатель Фиби Уоллер-Бридж

Проект, в основу которого легли романы Люка Дженнингса, повествует о наёмной убийце-психопатке Вилланель и охотящейся на неё Еве — сотруднице службы безопасности, давно мечтавшей поменять бумажную работу на оперативную. Так начинается смертельно опасная, полная юмора и экшена игра в кошки-мышки между элегантной, талантливой убийцей и смышлёной оперативницей — обе женщины равно умны и одинаково одержимы друг другом.

Видео

 
Сезон4
HBO
Белая ворона Insecure

комедия

В ролях Иса Рэй, Ивонн Орджи, Мэйсон Маккалли, Джей Эллис, Кэти Куртин, Айвен Шоу

Создатель Иса Рэй, Ларри Уилмор

История жизни и дружбы двух темнокожих американок. Обеим уже за тридцать, что, впрочем, не мешает героиням мечтать об успешной карьере и личном счастье. Правда, сперва им придётся пережить немало испытаний и разочарований, но главное — не падать духом и продолжать идти к намеченной цели, даже если поначалу ничего не получается.

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