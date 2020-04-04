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Первоисточник: bleedingcool.com Прямая ссылка на новость:
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Свежий трейлер третьего сезона «Убивая Еву» утверждает: одержимость не лечится

Кабельный канал BBC America опубликовал свежий трейлер «Убивая Еву». Третий сезон комедийного триллера с Джоди Комер и Сандрой О выйдет, как известно, на две недели раньше изначально запланированного срока — первую серию продолжения покажут уже 12 апреля.

События продолжения обещают новый накал страстей между бывшей оперативницей MI6 Евой (О) и сумасшедшей наёмницей Вилланель (Комер), когда последняя обнаружит, что объекту её вожделения удалось выкарабкаться после их последней встречи. И Вилланель по-прежнему слишком одержима Евой, чтобы учитывая все проблемы и опасности оставить её в покое, пусть поначалу она и сопротивляется своим желаниям.

За третий сезон шпионского триллера отвечает главный сценарист и шоураннер Сьюзан Хиткот («Бойся ходячих мертвецов»).

И свежий постер:

Постеры сериала «Убивая Еву»
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