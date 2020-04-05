 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
«Чёрная вдова», «Вечные» и остальные фильмы Marvel Studios получили новые премьерные даты Command & Conquer Remastered Collection — дата выхода, детали и трейлер Новости аниме — лучшее за неделю Соавтор «Назад в будущее»: никаких ребутов, ремейков или сиквелов Анонсирован ремейк Gothic
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Новости сериалов — лучшее за неделю
+ Обсудить
Темы
 
Дайджест
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Кино Ридли Скотт опять разочаровался в ксеноморфе
 
Кино Режиссёр «Мальчишника в Вегасе» снимет кино о происхождении Джокера
 
Кино «Последних джедаев» убирают из китайских кинотеатров
 
Кино Продюсер «Терминатора: Тёмных судеб» Джеймс Кэмерон рассказал о планах на трилогию
 
Кино Роланд Эммерих верит, что его «Мидуэй» будет лучше «Перл-Харбора»
 
Кино Слух дня: Капитан Марвел и Чёрная пантера могут возглавить инклюзивную команду Алтимейтс
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Важное

Подкасты и стримы

Сегодня

20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Выйдут в апреле

7 Вт20:00ЕВА (трансляция)
8 СрНоль кадров в секунду (аудио)
8 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
9 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
10 ПтЕВА (аудио)
10 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
11 СбТелеовощи (аудио)
12 ВсТелеовощи (видео)
12 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
5Телеовощи – 334: Люди без проблем
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 399: Консерваторы против либералов и няшная Аня Тейлор-Джой
 
3ЕВА – 366: Всё хорошее когда-нибудь кончается
 
4Ноль кадров в секунду – 310: Райские думы
 
 
7Телеовощи – 333: Ящерица Кластера
 
19Лазер-шоу «Три дебила» – 398: Cвежий Лукьяненко и легализация проституции
 
2ЕВА – 365: Озверевшее аниме
 
11Ноль кадров в секунду
 
 
6Телеовощи – 332: Кто всё испортил?
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru