Новости сериалов — лучшее за неделю

Так может выглядеть персонаж Майкла Бина во втором сезоне «Мандалорца» — вероятный концепт-арт позволяет составить представление о новом герое истории.

Сценарием сериала про Оби-Вана Кеноби займётся продюсер «Джона Уика 3» — Джоби Харольд к тому же помогал со сценариями «Меча короля Артура» Гая Ричи и «Армии мертвецов» Зака Снайдера.

Трейлер «50 штатов страха» Сэма Рэйми нагнетает атмосферу ужаса — хоррор-антология стартует на Quibi уже в этом месяце.

Джош Холлоуэй и Кевин Костнер на первых кадрах третьего сезона «Йеллоустоуна» — криминальная драма Тейлора Шеридана возвращается в июне.

Четвёртый сезон «Рика и Морти» возвращается в начале мая — канал Adult Swim выпустил трейлер оставшихся пяти эпизодов.

Второй сезон «Шерифу» не грозит — телеканал FOX попрощался с сериалом.

«Старгёрл» с Брэк Бэссинджер сменила дату выхода — супергеройский экшен для подростков выходит в мае.

Триллер «Сквозь снег» стартует на две недели раньше прежней даты — кабельный канал TNT наконец-то готов к премьере своего многосерийного «долгостроя».

Выяснилась дата выхода пятого сезона «Слепого пятна» — заключительная телеглава стартует в конце апреля.