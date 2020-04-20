Новости блогов — с 11 марта по 19 апреля

Михаил Судаков презентует ролик с обсуждением двух кунг-фу-фильмов). Джеймс Рольф с приятелями обсуждают «Кунг По: Нарвись на кулак» и «Разборки в стиле кунг-фу», оба по-своему хороши. Кто не видел, посмотрите.

Михаил Судаков в трансе реагирует на Apink — Dumhdurum. Песня милая и музыка объёмная, если можно так сказать. Грустная песня с весёлой музыкой.

Михаил Судаков одобрительно реагирует на ITZY — Wannabe. EDM-звучание, весёлый припев и заводная движуха в клипе.

Михаил Судаков средне реагирует на Dreamcatcher — Endless Night. Слишком тяжёлая музыка, слишком весёлый припев, всё слишком.

Михаил Судаков с энтузиазмом реагирует на Dreamcatcher — Red Sun. Интересная хореография, многоинструментальная музыка, неудавшиеся дубли в конце клипа. Неплохо вышло.

Михаил Судаков грустно реагирует на Chung Ha — Everybody Has. Баллада, Чонхи мало, постороннего много. Печаль одна, зато в кадре появляется киса Судакова.

Михаил Судаков ровно реагирует на IZ*ONE — Spaceship. Милашная песня и такие же танцы. Уцепиться не за что.

Михаил Судаков без восторга реагирует на (G)I-DLE — Oh My God. Красивый клип, девушки купаются в грязике, по ним стекает малиновое варенье, есть колючая проволока. Вокал хороший, но Мише чего-то не хватило.

Лев Гринберг показывает второй ролик про Якубовича и Мортал Комбат. Всё так же весело, автор после этого сделал два ролика про COVID-19, там уже звездит Лю Канг.

Николай Шутов слушает Aimer — Heaven's Feel. Заглавная тема аниме «Судьба: Ночь Схватки — Прикосновение Небес III: Весенняя песня».