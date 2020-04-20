Новости блогов — с 11 марта по 19 апреля

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Первоисточник: kg-portal.ru Прямая ссылка на новость:
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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Выйдут в апреле

21 Вт20:00ЕВА (трансляция)
22 СрНоль кадров в секунду (аудио)
22 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
23 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

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24 ПтЕВА (аудио)
24 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
25 СбТелеовощи (аудио)
26 ВсТелеовощи (видео)
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Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
4Телеовощи – 336: Сверхбабка и дрын
 
+35 минут назад – 10: Мягкий ребут
 
 
19Лазер-шоу «Три дебила» – 401: «Платформа» и «Mortal Kombat: Месть Скорпиона»
 
7ЕВА – 368: Шоколадный крокодил
 
11Ноль кадров в секунду – 312: Самый дорогой гаремник
 
11Телеовощи – 335: Убийство по-тупому
 
24Лазер-шоу «Три дебила» – 400: Юбилей, самоизоляция и «Яга»
 
19ЕВА – 367: Реинкарнация восьмого сына гяру и динозавра в качестве главной злодейки
 
14Ноль кадров в секунду – 311: Path of Negro
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