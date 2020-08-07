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Первоисточник: bleedingcool.com Прямая ссылка на новость:
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Свежие постеры «Флэша» и «Супергёрл» с любовью Барри Аллена и супергероиней-трансгендером

В преддверии недавно анонсированного студией Warner Bros. грандиозного мероприятия DC FanDome, где поклонников вселенной комиксов ждёт множество невероятных открытий и приятных виртуальных встреч, телеканал The CW решил порадовать свою зрительскую аудиторию, опубликовав постеры из сериалов «Флэш» и «Супергёрл».

Правда, на плакатах отнюдь не титульные герои этих телекомиксов. На первом красуется Айрис Уэст-Аллен (Кэндис Паттон), а на втором прогрессивный персонаж — супергероиня-трансгендер Мечтательница в исполнении актрисы-транса Николь Мэйнс.

Видимо, созерцание этих постеров должно как-то помочь фанатам скоротать время в ожидании обещанного мероприятия, которое состоится 22 августа. Шестой сезон «Супергёрл» и седьмой сезон «Флэша» из-за производственной паузы стартуют только в следующем году.

Постеры сериала «Флэш» Постеры сериала «Супергёрл»
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