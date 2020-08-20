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Суровые братья Сэм и Дин Винчестеры на постере финала «Сверхъестественного»

В честь возобновившихся съёмок двух последних эпизодов «Сверхъестественного» официальный твиттер-аккаунт легендарного сериала опубликовал постер, посвящённый выходу семи заключительных серий.

На днях телеканал The CW обнародовал официальную дату возвращение братьев Винчестеров на экраны. Дин (Дженсен Экклз) и Сэм (Джаред Падалеки) продолжат свои опасные приключения 8 октября и окончательно попрощаются с поклонниками 19 ноября в 20 серии Carry On 15 сезона. В тот же день выйдет спецэпизод о сериале под названием The Long Road Home.

Постеры сериала «Сверхъестественное»
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