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Футбольная комедия «Тед Лассо» с Джейсоном Судейкисом получила второй сезон

Стриминговый сервис Apple TV+, на прошлой неделе презентовавший первые три эпизода спортивной комедии «Тед Лассо», решил не откладывать дело в долгий ящик и официально продлил сериал Джейсона Судейкиса и Билла Лоуренса («Клиника») на второй сезон.

Спортивная комедия рассказывает о неисправимом оптимисте Теде Лассо (Судейкис) — тренере местечковой команды по американскому футболу из Канзаса, которого приглашают возглавить тренерский штаб профессиональной футбольной команды в Англии. И всё бы хорошо, но о классическом английском футболе Лассо не имеет никакого представления. Впрочем, это не мешает главному герою взяться за дело с беспримерным энтузиазмом.

Продолжение тоже будет состоять из десяти эпизодов и выйдет на экраны в следующем году. Производством сериала, успевшего заслужить очень тёплые отзывы от зрителей и критиков, занимаются Warner Bros. Television и Universal Television.

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Тед Лассо
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