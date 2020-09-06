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Новые сериалы 7–13 сентября: «Очнувшийся» и «Герцогиня»

В списке новых сериалов недели всего два проекта. Потоковый сервис Netflix покажет полный первый сезон авторской комедии Кэтрин Райан «Герцогиня», а стриминговый сервис Hulu представит на суд зрителей фантастическую комедию «Очнувшийся» с Ламорном Моррисом.

Среда, 9 сентября

 
Премьера+
Hulu
Очнувшийся Woke

комедия, фантастика

В ролях Ламорн Моррис, Блэйк Андерсон, Ти Мёрф, Роуз Макайвер, Лара Голди, Сашир Замата

Создатель Кит Найт, Маршалл Тодд

Киф — талантливый художник-мультипликатор, пребывающий буквально на самом пороге долгожданного успеха и широкого признания. Но один неожиданный случай переворачивает его жизнь, и теперь Киф, открывший в себе удивительную и пугающую способность, должен научиться её контролировать, дабы не загубить всё, чего успел добиться.

Hulu презентует фантастическую комедию, где Ламорн Моррис из «Новенькой» играет талантливого парня с голосами в голове. Концепция далеко не нова, но вполне может сработать, если сценаристы не поскупятся на обилие забавных ситуаций.

Видео

Пятница, 11 сентября

 
Премьера+
Netflix
Герцогиня The Duchess

комедия

В ролях Кэтрин Райан, Дун Макичен, Стин Раскопулос, Рори Кинан, Линда Марлоу, Эмер Кенни

Создатель Кэтрин Райан

Главная героиня Кэтрин — мать-одиночка, пытающаяся совместить работу, воспитание дочери-школьницы, отношения с бойфрендом и планы снова забеременеть от своего бывшего.

Британская авторская комедия от актрисы-сценаристки Кэтрин Райан о жизни современной матери-одиночки — проект откровенно на любителя.

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