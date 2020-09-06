Новые сериалы 7–13 сентября: «Очнувшийся» и «Герцогиня»

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Hulu

Киф — талантливый художник-мультипликатор, пребывающий буквально на самом пороге долгожданного успеха и широкого признания. Но один неожиданный случай переворачивает его жизнь, и теперь Киф, открывший в себе удивительную и пугающую способность, должен научиться её контролировать, дабы не загубить всё, чего успел добиться.

Hulu презентует фантастическую комедию, где Ламорн Моррис из «Новенькой» играет талантливого парня с голосами в голове. Концепция далеко не нова, но вполне может сработать, если сценаристы не поскупятся на обилие забавных ситуаций.