Неделя сериалов на КГ — главные новости 31 августа — 6 сентября

Шоураннеры «Игры престолов» экранизируют «Память о прошлом Земли» Лю Цысиня. Многосерийный проект будет выходить на Netflix.

В третьем сезоне «Звёздного пути: Дискавери» появятся небинарный персонаж и персонаж-трансгендер. И сыграют их, конечно же, небинарный человек и человек-трансгендер.

Постапокалипсис по Стивену Кингу в первом тизере сериала «Противостояние». Быстрое знакомство с миром.

Алан Ритчсон сыграет сериального Джека Ричера. Многосерийная экранизация романов Ли Чайлда отыскала своего главного героя.

Джейсон Момоа метит на главную роль в приквеле «Ведьмак: Происхождение». Может сыграть первого ведьмака.

Второй сезон «Мандалорца» получил дату выхода. Как и планировалось, продолжение стартует в октябре.

Пабло Шрайбер усиленно тренируется для роли Мастера Чифа в сериале Halo. Чтобы не терять зря времени на вынужденном перерыве

Арнольд Шварценеггер сыграет в шпионском сериале Skydance Television. Обещают историю о приключениях и семье.

«Люцифер» вернётся к съёмкам пятого сезона через три недели. И почти сразу же примется за шестой сезон.