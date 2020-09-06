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КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
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СЕРИАЛЫ
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Неделя сериалов на КГ — главные новости 31 августа — 6 сентября
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Сериалы
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Игры
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Выйдут в сентябре

7 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
8 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
10 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

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13 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
26Лазер-шоу «Три дебила» – 425: Билл, Тедд и Ануар
 
6Ноль кадров в секунду – 332: Be Excellent to Each Other
 
3Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 103: Интервью с главой Sobaka Studio
 
7ЕВА – 388: Кролики-садисты
 
4Телеовощи – 355: Санитары Манхэттена
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