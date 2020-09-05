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Первоисточник: bleedingcool.com Прямая ссылка на новость:
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Пабло Шрайбер усиленно тренируется для роли Мастера Чифа в сериале Halo

Застопорившееся из-за пандемии производство — совсем не повод прохлаждаться, что на собственном опыте демонстрирует Пабло Шрайбер, отхвативший главную роль в сериале по культовой игровой вселенной Halo. Карантин актёр пережидает, усиленно тренируясь для съёмок, а результатами охотно делится со своими подписчиками в «Инстаграме».

Судя по фото, зрителей ждёт основательно подготовленный к участию в экшене Мастер Чиф. В своём твиттере Шрайбер отметил, что пытается достичь максимальных результатов ради фанатов первоисточника, коллег по съёмочной площадке, но не в меьшей степени и ради себя самого — для актёра большая честь получить возможность воплотить культового персонажа на экране и для этого он собирается выложиться на все сто.

Промо-арт сериала «Halo» Промо-арт сериала «Halo» Промо-арт сериала «Halo»

В десятисерийном фантастическом боевике вместе с Шрайберром снимаются Наташа Макэлхон, Боким Вудбайн, Шабана Азми, Бентли Калу, Наташа Кулзач, Кейт Кеннеди, Чарли Мёрфи, Олив Грэй и Дэнни Сапани. События развернутся в XXVI веке, где люди воюют с союзом инопланетных рас. Невзирая на ожесточённое сопротивление, человечество проигрывает в борьбе за выживание, и последней надеждой становится программа по созданию сверхлюдей-спартанцев, которые в состоянии переломить ход войны.

Шоураннерами сериала выступают Стивен Кэйн («Последний корабль») и сценарист проекта Кайл Киллен. Производством занимаются Showtime, Microsoft/343 Industries и Amblin TV.

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Halo
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