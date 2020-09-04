«Люцифер» вернётся к съёмкам пятого сезона через три недели

Портал TVLine эксклюзивно сообщает, что прерванные в марте съёмки пятого сезона «Люцифера» возобновятся уже в этом месяце — съёмочная команда сериала собирается вернуться к работе 24 сентября и доснять заключительный 16 эпизод предпоследнего сезона мистического процедурала с Томом Эллисом в заглавной роли.

Близкие к производству источники сообщают, что передышки между съёмками финальной серии пятого сезона и началом работы над шестым сезоном почти не будет. Как только творческая команда проекта разделается с 16 эпизодом, почти тут же примется за (теперь уже наверняка) последний сезон сериала. Но в конечном счёте всё будет зависеть от обстановки с COVID-19.

Первая восьмисерийная половина пятого сезона вышла 21 августа. Когда ждать выхода второй, пока точно не известно, но есть вероятность, что Netflix успеет показать её в конце этого года или в начале следующего.