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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Арнольд Шварценеггер сыграет в шпионском сериале Skydance Television

Портал Deadline эксклюзивно сообщает, что студия Skydance Television взялась за разработку сериала с боевым дедулей Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Названия у проекта пока нет, но известно, что события его развернутся в мире международного шпионажа.

Масштабный шпионский экшен Ника Санторы («Скорпион», «Джек Ричер») расскажет о приключениях по всему миру отца (Шварценеггер) и дочери. И, к сожалению, пока это всё, что известно о сюжете будущего сериала.

Арнольд Шварценеггер также входит в команду исполнительных продюсеров сериала наряду с Дэвидо Эллисоном, Даной Голдберг и Биллом Бостом.

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