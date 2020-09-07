Телеовощи. Выпуск 356: Но в конце было хорошо

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:22 —
|Благодарим наших спонсоров
|01:11 —
|Об эксклюзивных материалах
|04:08 —
|Новости
|58:40 —
|«Воспитанные волками» (Raised by Wolves) — 1x01
|01:22:55 —
|«Тед Лассо» — 1x05
|01:37:33 —
|«Страна Лавкрафта» — 1x03
|01:48:09 —
|«Секс в большом городе» — 1x03
|02:06:52 —
|«Лексс» — 4x23 (впечатления Юрия и Льва)
|02:14:56 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 1x10 (впечатления Юрия и Льва)
|02:22:18 —
|«Пространство» — 4x03 (впечатления Льва)
|02:35:19 —
|«Вавилон 5» — 3x14 (впечатления Юрия)
|02:44:49 —
|«Рим» — 1x09 (впечатления Ларисы)
|03:06:56 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:00 —
|«Братья Вентура» — 1-3 сезоны
|21:53 —
|«Тайный орден» — 2x01—02
|31:01 —
|Лариса о сериалах «Страйк» и «Мисс Скарлет и Герцог»
|39:13 —
|«Звёздный путь: Нижние палубы» — 1x04
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