Максим Матвеев изображает гениального сыщика в трейлере «Шерлок в России»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Рашен традишен и русскоговорящий Холмс. Потоковый сервис START опубликовал трейлер отечественного детективного триллера «Шерлок в России» с Максимом Матвеевым («Союз спасения») в заглавной роли. Восьмисерийный проект от продюсерской компании Александра Цекало «Среда» стартует на цифровой платформе 22 октября.

Шерлок Холмс (Матвеев) почти настигает Джека Потрошителя в Лондоне, но маньяку удаётся ускользнуть и вдобавок серьёзно ранить доктора Ватсона. Убийца сбегает в Российскую империю, и Холмс, оставив верного напарника поправляться на родине, отправляется в погоню. В Санкт-Петербурге сыщик селится на Пекарской улице у доктора Карцева (Владимир Мишуков) и параллельно с выслеживанием Потрошителя расследует разнообразные преступления. Местная полиция, по традиции, больше мешает, чем помогает его расследованиям.

В проекте также задействованы Константин Богомолов, Павел Майков, Ирина Старшенбаум, Евгений Дятлов и Константин Юшкевич. Сериал срежиссировал Нурбек Эген («Молот») по сценарию Олега Маловичко («Метод», «Притяжение»).