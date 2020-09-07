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Максим Матвеев изображает гениального сыщика в трейлере «Шерлок в России»

Рашен традишен и русскоговорящий Холмс. Потоковый сервис START опубликовал трейлер отечественного детективного триллера «Шерлок в России» с Максимом Матвеевым («Союз спасения») в заглавной роли. Восьмисерийный проект от продюсерской компании Александра Цекало «Среда» стартует на цифровой платформе 22 октября.

Шерлок Холмс (Матвеев) почти настигает Джека Потрошителя в Лондоне, но маньяку удаётся ускользнуть и вдобавок серьёзно ранить доктора Ватсона. Убийца сбегает в Российскую империю, и Холмс, оставив верного напарника поправляться на родине, отправляется в погоню. В Санкт-Петербурге сыщик селится на Пекарской улице у доктора Карцева (Владимир Мишуков) и параллельно с выслеживанием Потрошителя расследует разнообразные преступления. Местная полиция, по традиции, больше мешает, чем помогает его расследованиям.

В проекте также задействованы Константин Богомолов, Павел Майков, Ирина Старшенбаум, Евгений Дятлов и Константин Юшкевич. Сериал срежиссировал Нурбек Эген («Молот») по сценарию Олега Маловичко («Метод», «Притяжение»).

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Выйдут в сентябре

8 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
10 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

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