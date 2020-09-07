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«Союзмультфильм» презентует детский детектив «Тайны Медовой долины» по сценарию Дарьи Донцовой

В сети появился тизер нового многосерийного проекта возрождённой студии «Союзмультфильм». Анимационный сериал «Тайны Медовой долины», рассчитанный на самых юных зрителей, стартует на стриминговом сервисе PREMIERE 19 сентября. В день премьеры выйдет первый и второй эпизоды, а все остальные будут выходить еженедельно.

Детский комедийный детектив по сценарию мастера жанра Дарьи Донцовой расскажет о четвероногих жителях Медовой долины — приморского городка, где время от времени происходят странные и таинственные события. Среди основных персонажей истории — сова Софи, ежиха Мари, белка Люси, медвежонок Фил, которые так или иначе впутываются во всякие загадочные ситуации, требующие расследования.

Мультсериал создают при помощи Unreal Engine, что позволит значительно облегчить и ускорить производство новых эпизодов.

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«Союзмультфильм» презентует детский детектив «Тайны Медовой долины» по сценарию Дарьи Донцовой

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