Мегатрон бубнит и жалуется на судьбу в тизере второй части мультфильма «Трансформеры. Трилогия войны за Кибертрон»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix обнародовал тизер-трейлер второго сезона анимационного сериала «Трансформеры. Трилогия войны за Кибертрон». Ролик начинается с жалоб главного злодея, мол, Оптимус подвёл весь Кибертрон.

Искра исчезла и Мегатрон вынужден смотреть правде в глаза - он и его Десептиконы остались на умирающей планете. Тем временем, хорошенько затерявшись в космосе, Оптимус с командой Автоботов пытаются исполнить свою миссию и сталкиваются со странствующими Наёмниками.

Статус выхода: скажем когда-нибудь попозже.