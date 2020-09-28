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Мегатрон бубнит и жалуется на судьбу в тизере второй части мультфильма «Трансформеры. Трилогия войны за Кибертрон»

Потоковый сервис Netflix обнародовал тизер-трейлер второго сезона анимационного сериала «Трансформеры. Трилогия войны за Кибертрон». Ролик начинается с жалоб главного злодея, мол, Оптимус подвёл весь Кибертрон.

Искра исчезла и Мегатрон вынужден смотреть правде в глаза - он и его Десептиконы остались на умирающей планете. Тем временем, хорошенько затерявшись в космосе, Оптимус с командой Автоботов пытаются исполнить свою миссию и сталкиваются со странствующими Наёмниками.

Статус выхода: скажем когда-нибудь попозже.

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Видео Трансформеры. Трилогия войны за Кибертрон
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