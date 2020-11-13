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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Долгожданное возвращение «Друзей» случится в начале 2021 года

Долгожданное и многократно обещанное воссоединение «Друзей» должно было случиться ещё в мае 2020 года одновременно с запуском потокового сервиса HBO Max, но пандемия внесла свои коррективы. Затем съёмки специального эпизода перенесли на август, и вот теперь озвучена новая дата. Студия преисполнена решимости собрать таки вместе Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизу Кудроу, Мэтта Леблана, Дэвида Швиммера и Мэттью Перри в марте 2021 года. К слову, последний и рассказал об этом в своём твиттере:

Несмотря на ограничения, накладываемые коронавирусом, модное нынче виртуальное воссоединение по Zoom никогда всерьёз не рассматривалось, и Лиза Кудроу объяснила, почему:

Мы не были в одной комнате перед аудиторией много лет. А вся суть именно в этом. Это не изменилось. И HBO Max отнёсся к этому с невероятным терпением и пониманием.

Учитывая культовый статус сериала, по сей день остающегося невероятно популярным по всему миру, можно не сомневаться, что Warner Bros. доведёт дело до конца, и мы вновь сможем встретиться с «Друзьями» спустя 17 лет после расставания.

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 22 февраляТеперь официально: «Друзья» возвращаются
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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