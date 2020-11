Долгожданное возвращение «Друзей» случится в начале 2021 года

Долгожданное и многократно обещанное воссоединение «Друзей» должно было случиться ещё в мае 2020 года одновременно с запуском потокового сервиса HBO Max, но пандемия внесла свои коррективы. Затем съёмки специального эпизода перенесли на август, и вот теперь озвучена новая дата. Студия преисполнена решимости собрать таки вместе Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизу Кудроу, Мэтта Леблана, Дэвида Швиммера и Мэттью Перри в марте 2021 года. К слову, последний и рассказал об этом в своём твиттере:

Friends reunion being rescheduled for the beginning of March. Looks like we have a busy year coming up. And that's the way I like it!