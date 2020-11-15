Телеовощи. Выпуск 366: Подозрения в тупости

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|02:05 —
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|03:31 —
|Новости
|46:41 —
|«Лунная база 8» (Moonbase 8) — 1x01
|57:19 —
|«Учительница» (A Teacher) — 1x01
|01:03:11 —
|«Индустрия» (Industry) — 1x01
|01:15:24 —
|«Тёмные начала» — 2x01—05
|01:30:33 —
|«Воин» — 2x06
|01:43:52 —
|«Ход королевы» — 1x02—07 (финал сериала)
|02:04:42 —
|«Варвары» — 1x03—06 (финал сезона)
|02:32:48 —
|«Чародей» — 1x01
|02:42:48 —
|«Дюна» — 1x03 (финал сериала)
|03:00:26 —
|«Тьма» — 1x02 (впечатления Льва)
|03:19:01 —
|«Вавилон 5» — 4x02 (впечатления Юрия)
|03:26:14 —
|«Футурама» — 1x06 (впечатления Ларисы)
|03:33:19 —
|«Чернобыль» — 1x01 (впечатления Ларисы и Юрия)
|04:11:42 —
|«Искатели истины» — 1x05—08 (финал сезона)
|04:30:44 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 1x21 (впечатления Юрия и Льва)
|04:40:27 —
|Благодарим наших спонсоров
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