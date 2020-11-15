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Телеовощи. Выпуск 366: Подозрения в тупости
 
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Выйдут в ноябре

16 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
17 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
19 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

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22 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
4Телеовощи – 366: Подозрения в тупости
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 436: «Новые мутанты», «Кольская сверхглубокая» и Дзюба
 
4Ноль кадров в секунду – 342: Destiny. Сага. Наследие
 
6ЕВА – 398: Мой внутренний демон танцует
 
19Телеовощи – 365: Настоящий андеграунд
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