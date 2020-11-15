Неделя сериалов на КГ — главные новости 9–15 ноября

Вентворт Миллер никогда не вернётся в «Побег», потому что устал играть гетеросексуалов. Отныне в его послужном списке будут значиться только гейские роли.

Россия завтрашнего дня в трейлере многосерийной антиутопии «Молодые и сильные выживут». Премьера мини-сериала состоится на следующей неделе.

Шоураннер «Ведьмака» пообещала сделать Геральта инвалидом. Чтобы соответствовать литературному первоисточнику.

Звезда «Сверхъестественного» признался в гомосексуальности своего персонажа. А как всё хорошо начиналось.

Беременная Алая Ведьма на первых кадрах сериала «ВандаВижн». Ситком, как и полагается, снимали при живой аудитории.

Даниэль Брукс и Роберт Патрик записались в «Миротворца» Джеймса Ганна. В сериале также снимутся Дженнифер Холланд и Крис Конрад.

Альтернативные Сэмюэль Ваймс и Сибилла Овнец в свежих промо «Стражи» Терри Пратчетта. Берегите глаза: всё очень ярко и трендово.

Сет Роген продюсирует ребут «Чёрного плаща» для Disney+. Проект на ранних стадиях разработки.

Магия не сработала: Netflix закрыл сериал «Орден» на втором сезоне. Шоураннер фэнтези попрощался и рассказал, о чём пошла бы речь в третьем.