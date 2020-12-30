Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 443: «Чудо-женщина: 1984» — худший фильм DC?

Последняя неделя 2020 года оказалось бедной на интересные новости, зато, благодаря стриминговым платформам, нам было что посмотреть. В этом выпуске обсуждаем долгожданную «Чудо-женщину: 1984», научную-фантастику от Джорджа Клуни, супергероических детишек Роберта Родригеса, псевдодокументальный фильм «2020, тебе конец!», плохую гейскую драму «Лето'85» и сериал «Бриджертоны». Провожаем 2020-й новогодними песнями и похоронами карьер Шайи Лабафа и Джонни Деппа. С наступающим, товарищи!
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|Болтовня, донаты и благодарности спонсорам
|08:36 —
|Netflix избавляется от фильмов с Джонни Деппом
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|Студия Metro-Goldwyn-Mayer продаётся за $ 5,5 млрд
|23:42 —
|Конец карьеры Шайи Лабафа
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|Legendary требует от Warner Bros. убрать «Дюну» Дени Вильнёва из гибридной схемы релизов
|30:40 —
|Пожилые люди в трейлере фильма «Поездка в Америку 2»
|33:51 —
|Музыкальная пауза
|41:59 —
|Sony Pictures не поддерживает безумие Warner Bros.
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|Александр Кузнецов получил роль в «Фантастических тварях 3»; трейлер «Огонёк-Огниво»; Стивен Содерберг топит за HBO Max; Кристофер Нолан не против окунуться в видеоигры; наполеоновские планы DC Films
|54:16 —
|Вопросы и обращения от спонсоров
|01:04:02 —
|Юрий о фильме «2020, тебе конец!»
|01:11:55 —
|«Чудо-женщина: 1984» — обсуждение фильма со спойлерами
|01:51:28 —
|Юрий о фильме «Полночное небо» (со спойлерами)
|01:58:39 —
|Михаил о фильме «Мы можем стать героями»
|02:05:09 —
|Мария о фильме «Лето'85» (со спойлерами)
|02:25:33 —
|Мария о сериале «Бриджертоны»
|02:29:38 —
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