Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 443: «Чудо-женщина: 1984» — худший фильм DC?

Последняя неделя 2020 года оказалось бедной на интересные новости, зато, благодаря стриминговым платформам, нам было что посмотреть. В этом выпуске обсуждаем долгожданную «Чудо-женщину: 1984», научную-фантастику от Джорджа Клуни, супергероических детишек Роберта Родригеса, псевдодокументальный фильм «2020, тебе конец!», плохую гейскую драму «Лето'85» и сериал «Бриджертоны». Провожаем 2020-й новогодними песнями и похоронами карьер Шайи Лабафа и Джонни Деппа. С наступающим, товарищи!

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1 — ожидаем 5 голосов Поддержите подкаст на Patreon Собрано $1338 из $1350 Ближайшая цель: Начнём записывать подкасты на видеокамеру, собравшись в одном месте. Начнём записывать подкасты на видеокамеру, собравшись в одном месте. Все цели Поддержать Содержание 00:00 — Болтовня, донаты и благодарности спонсорам 08:36 — Netflix избавляется от фильмов с Джонни Деппом 16:42 — Студия Metro-Goldwyn-Mayer продаётся за $ 5,5 млрд 23:42 — Конец карьеры Шайи Лабафа 28:10 — Legendary требует от Warner Bros. убрать «Дюну» Дени Вильнёва из гибридной схемы релизов 30:40 — Пожилые люди в трейлере фильма «Поездка в Америку 2» 33:51 — Музыкальная пауза 41:59 — Sony Pictures не поддерживает безумие Warner Bros. 45:22 — Александр Кузнецов получил роль в «Фантастических тварях 3»; трейлер «Огонёк-Огниво»; Стивен Содерберг топит за HBO Max; Кристофер Нолан не против окунуться в видеоигры; наполеоновские планы DC Films 54:16 — Вопросы и обращения от спонсоров 01:04:02 — Юрий о фильме «2020, тебе конец!» 01:11:55 — «Чудо-женщина: 1984» — обсуждение фильма со спойлерами 01:51:28 — Юрий о фильме «Полночное небо» (со спойлерами) 01:58:39 — Михаил о фильме «Мы можем стать героями» 02:05:09 — Мария о фильме «Лето'85» (со спойлерами) 02:25:33 — Мария о сериале «Бриджертоны» 02:29:38 — Благодарим наших спонсоров Скачивание Смотреть на YouTube 144p-1080p Аудио 210,1 Мб Поделиться









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