 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Netflix отложил съёмки своего самого дорогого фильма с Райаном Гослингом, Крисом Эвансом и Аной де Армас Русский робингуд, бессмысленный и беспощадный Разработчики Cyberpunk 2077 обвинили руководство в лицемерии Телеовощи. Выпуск 372: Через дырку в заборе «Безумный Макс: Фуриоза» и другие крупные фильмы студии Warner Bros. выйдут в 2023 году
5
КИНО
СЕРИАЛЫ
549
 
Прямая ссылка на новость:

Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 443: «Чудо-женщина: 1984» — худший фильм DC?

Последняя неделя 2020 года оказалось бедной на интересные новости, зато, благодаря стриминговым платформам, нам было что посмотреть. В этом выпуске обсуждаем долгожданную «Чудо-женщину: 1984», научную-фантастику от Джорджа Клуни, супергероических детишек Роберта Родригеса, псевдодокументальный фильм «2020, тебе конец!», плохую гейскую драму «Лето'85» и сериал «Бриджертоны». Провожаем 2020-й новогодними песнями и похоронами карьер Шайи Лабафа и Джонни Деппа. С наступающим, товарищи!

 
5 Обсудить
Темы
 
Видео Лазер-шоу «Три дебила»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Лазер-шоу „Три дебила“» — прямая трансляция
 
«Лазер-шоу „Три дебила“» — прямая трансляция
 
«Лазер-шоу „Три дебила“» — прямая трансляция

Тоже интересно

 
«Хищные птицы» — Юэн Макгрегор раскрыл сексуальную ориентацию Чёрной маски
 
Теперь официально: хочешь «Оскар» — выполняй квоту
 
В новом трейлере «Вратаря галактики» опять почти не показывают фантастического футбола
 
Игры Геймеры сказали своё слово: объявлены победители Golden Joystick Awards 2020
 
Минди Калинг хочет помочь Marvel с первой мусульманской супергероиней
 
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 326: Профессиональные дилетанты
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Выйдут в декабре

 
31 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Выйдут в январе

3 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
4 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
5 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
7 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Новые выпуски подкастов

 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 443: «Чудо-женщина: 1984» — худший фильм DC?
 
1Телеовощи
 
 
1ЕВА
 
 
4Ноль кадров в секунду – 349: Прощай, 2020!
 
 
3Телеовощи – 372: Через дырку в заборе
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru