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Сплошная чертовщина творится в тизере третьего сезона сериала «Роковой патруль»

«Роковой патруль» продолжает жить и здравствовать на HBO Max. Фантастический боевик DC Universe по-прежнему умудряется привлекать зрителей к экранам, а значит у Брендана Фрейзера (Роботмен), Дайан Герреро (Безумная Джейн), Эйприл Боулби (Эластичная Женщина), Джоивана Уэйда (Киборг), Мэтта Бомера (Негативный человек) и Тимоти Далтона (доктор Найлз Колдер) есть работёнка как минимум ещё на год — впереди третий сезон сериала, который как раз обзавёлся первым тизером:

Продолжение истории самых непутёвых супергероев вселенной выйдет на HBO Max уже 23 сентября.

Теги
ВидеоРоковой патруль
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Источник фотографий: Depositphotos

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