Свежий трейлер второго сезона «Рокового патруля» представляет новых злодеев и суперкоманду SeX Men

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

До премьеры второго сезона «Рокового патруля» остаётся всего ничего, и портал IGN опубликовал эксклюзивный трейлер продолжения, который представляет новых злодеев сериала — Свечника (Candlemaker) и Красного Джека (Red Jack). Ну а поднимет градус безумия ещё одна странная команда из вселенной комикса DC — The SeX Men.

В продолжении сериала Джереми Карвера («Сверхъестественное») о наделённых суперспособностями изгоях речь пойдёт о дочери собравшего команду Шефа. Обладающая необычайным даром Дороти долгое время пряталась от внешнего мира из-за своего необычного вида.

В сериале задействованы Тимоти Далтон, Брендан Фрейзер, Эйприл Боулби, Мэтт Бомер, Дайан Герреро, Джоиван Уэйд и Эбигейл Шапиро.

Трёхсерийная премьера продолжения состоится 25 июня.