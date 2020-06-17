 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Неделя аниме на «КГ» — главные новости 8–14 июня В приквеле «Безумного Макса» про Фуриозу не будет Шарлиз Терон Легендарная Mafia получает ремейк Definitive Edition в рамках сборника Mafia: Trilogy Третий сезон «Мандалорца» уже в работе «Бэтмен» Мэтта Ривза, «Шазам! 2» и «Флэш» сменили дату премьеры из-за COVID-19
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Свежий трейлер второго сезона «Рокового патруля» представляет новых злодеев и суперкоманду SeX Men

До премьеры второго сезона «Рокового патруля» остаётся всего ничего, и портал IGN опубликовал эксклюзивный трейлер продолжения, который представляет новых злодеев сериала — Свечника (Candlemaker) и Красного Джека (Red Jack). Ну а поднимет градус безумия ещё одна странная команда из вселенной комикса DC — The SeX Men.

В продолжении сериала Джереми Карвера («Сверхъестественное») о наделённых суперспособностями изгоях речь пойдёт о дочери собравшего команду Шефа. Обладающая необычайным даром Дороти долгое время пряталась от внешнего мира из-за своего необычного вида.

В сериале задействованы Тимоти Далтон, Брендан Фрейзер, Эйприл Боулби, Мэтт Бомер, Дайан Герреро, Джоиван Уэйд и Эбигейл Шапиро.

Трёхсерийная премьера продолжения состоится 25 июня.

+ Обсудить
Темы
 
Видео Роковой патруль
 10 июняСумасшествие продолжается в трейлере второго сезона «Рокового патруля» 28 маяСказочные постеры «Рокового патруля» поведают о скорой дате выхода второго сезона
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Сумасшествие продолжается в трейлере второго сезона «Рокового патруля»
 
Сказочные постеры «Рокового патруля» поведают о скорой дате выхода второго сезона
 
Свежий трейлер второго сезона «Рокового патруля» представляет новых злодеев и суперкоманду SeX Men

Тоже интересно

 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 264: Бабка в шахте. Пилотный выпуск
 
Кино «Шестеро в подполье» — взрывной трейлер боевика Майкла Бэя с Райаном Рейнольдсом
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 297: Упоротые антисоветчики
 
Для Disney+ готовят мультсериал-ребут «Чип и Дейл»
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 364: Наш ответ «Чернобылю» и развитие вселенной «Рокки»
 
Кино «Лёд 2» с Александром Петровым демонстрирует рекордные сборы для российского кино
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Важное

Подкасты и стримы

Сегодня

СкороНоль кадров в секунду (аудио)
СкороЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)

Выйдут в июне

 
18 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
19 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
19 ПтЕВА (аудио)
20 СбТелеовощи (аудио)
21 ВсТелеовощи (видео)
21 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
22 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
24 СрНоль кадров в секунду (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
2ЕВА
 
 
13Телеовощи – 344: Орангутан-космонавт
 
 
15Лазер-шоу «Три дебила» – 410: Актуальное кино и #BlackLivesMatter
 
 
2Ноль кадров в секунду
 
 
9Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 99: PlayStation 5: The Future of Gaming
 
 
9Ноль кадров в секунду
 
 
18Ноль кадров в секунду – 320: Чёрная материя
 
10ЕВА – 376: Fate/Podcast
 
20Телеовощи – 343: Единственная надежда на три мультика
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 409: «Ассистент звезды», HBO Max и наплыв режиссёрских версий
 
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru