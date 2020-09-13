«Роковой патруль» продлён на третий сезон

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис HBO Max гарантировал сериалу «Роковой патруль» третий сезон. Получивший продление проект окончательно перебрался с тонущего корабля под названием DC Universe на новую цифровую платформу, и продолжение будет выходить эксклюзивно на видеосервисе HBO Max.

Фантастический экшен по одноимённому комиксу продолжит рассказывать об отряде супергероев-изгоев, обретших сверхспособности благодаря покалечившему их трагическому случаю. В команду во главе с доктором Найлзом Колдером (Тимоти Далтон) входят Роботмен (Брендан Фрейзер), Безумная Джейн (Дайан Герреро), Эластичная Женщина (Эйприл Боулби), Киборг (Джоиван Уэйд) и Негативный Человек (Мэтт Бомер).

Сериал Джереми Карвера («Сверхъестественное») и Грега Берланти («Стрела») вернётся к зрителям с новыми эпизодами в следующем году.