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«Роковой патруль» продлён на третий сезон

Потоковый сервис HBO Max гарантировал сериалу «Роковой патруль» третий сезон. Получивший продление проект окончательно перебрался с тонущего корабля под названием DC Universe на новую цифровую платформу, и продолжение будет выходить эксклюзивно на видеосервисе HBO Max.

Фантастический экшен по одноимённому комиксу продолжит рассказывать об отряде супергероев-изгоев, обретших сверхспособности благодаря покалечившему их трагическому случаю. В команду во главе с доктором Найлзом Колдером (Тимоти Далтон) входят Роботмен (Брендан Фрейзер), Безумная Джейн (Дайан Герреро), Эластичная Женщина (Эйприл Боулби), Киборг (Джоиван Уэйд) и Негативный Человек (Мэтт Бомер).

Сериал Джереми Карвера («Сверхъестественное») и Грега Берланти («Стрела») вернётся к зрителям с новыми эпизодами в следующем году.

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Роковой патруль
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