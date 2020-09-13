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Новые сериалы 14–20 сентября: «Рэтчед», «Третий день» и другие

Наконец-то в списке сериалов недели сразу несколько новичков.На телеканале ITV выйдет психологическая драма «Дес» с Дэвидом Теннантом, кабельный канал HBO презентует первую серию мистического триллера «Третий день», а потоковый сервис Netflix выкатит полный первый сезон триллера «Рэтчед», курируемого Райаном Мёрфи.

Понедельник, 14 сентября

 
Премьера+
ITV
Дес Des

драма

В ролях Дэвид Теннант, Джейсон Уоткинс, Дэниэл Мэйс, Рон Кук, Джерард Хоран, Джей Симпсон

Создатель Люк Нил, Келли Джонс

Драма на основе книги Брайана Мастерса Killing For Company расскажет о судебном процессе над Деннисом Нильсеном, который с 1978-го по 1983 год убил 15 мужчин и подростков. События показаны глазами трёх действующих лиц: самого Денниса «Деса» Нильсена, детектива-инспектора Питера Джея и автора книги Мастерса.

Зрителям, соскучившимся по Дэвиду Теннанту, наверняка будет интересно взглянуть на актёра в новой «злодейской» роли. Жанр психологической драмы позволит во всей полноте насладиться актёрскими талантами исполнителя главной партии.

Видео

 
Премьера+
HBO, Sky
Третий день The Third Day

драма

В ролях Джуд Лоу, Наоми Харрис, Кэтрин Уотерстон, Эмили Уотсон, Пэдди Консидайн, Марк Льюис Джонс

Создатель Деннис Келли, Дин О'Лахлин, Кит де Ваал

Сэм попадает на загадочный остров у берегов Британии и вовлекается в необычный мир его обитателей. Вдали от большой земли он начинает испытывать на себе влияние странных островных ритуалов и мысленно возвращается к травме из своего прошлого. Граница между реальностью и фантазией стирается, а душевные метания Сэма начинают угрожать местному жизненному укладу, вызывая недовольство островитян.

Психологический триллер с Джудом Лоу и Наоми Харрис предлагает зрителям окунуться в мистическую атмосферу отгородившейся от большого мира общины, где происходят на первый взгляд странные, но обладающие своей внутренней логикой события.

Видео

 
Премьера+
HBO
Мы те, кто мы есть We Are Who We Are

драма

В ролях Кори Найт, Джек Дилан Грейзер, Кид Куди, Том Мерсье, Хлоя Севиньи, Фэйт Алаби

Создатель Лука Гуаданьино, Паоло Джордано, Франческа Маниери

Сериал расскажет о подростках, вместе с родителями живущих на одной из американских военных баз в Италии. В центре внимания взросление, проблемы отцов и детей и нездоровые взаимоотношения в среде предоставленного самому себе подрастающего поколения.

Режиссёр гейской романтики «Зови меня своим именем» Лука Гуаданьино снова окунётся в мир «прогрессивных» нетрадиционных отношений, где мечущиеся подростки пытаются разобраться в своих сексуальных влечениях и семейных проблемах.

Видео

Среда, 16 сентября

 
Сезон2
Netflix
Преступник Criminal

детектив, драма

В ролях Кит Харингтон, Кунал Нэйэр, Софи Оконедо, Шэрон Хорган, Кэтрин Келли, Ли Инглби

Создатель Джордж Кэй, Джим Филд Смит

12 эпизодов поделены между четырьмя странами: Франция, Германия, Испания и Великобритания. За сценарий, режиссуру и актёрский состав каждой части отвечают представители соответствующих держав, а сами серии будут идти на национальном языке.

Видео

 
Сезон11
FXX
Спецагент Арчер Archer

мультфильм, комедия

В ролях Х. Джон Бенжамин, Джуди Грир, Крис Парнелл, Аиша Тайлер, Джессика Уолтер, Адам Рид

Создатель Адам Рид, Мэтт Томпсон

В 11 сезоне «Арчер» вернётся к своим корням — события вновь развернутся в мире шпионов, откуда несколько сезонов назад благодаря пребывавшему в коме главному герою переносились в другие экзотические локации. В свежих эпизодах Стерлинг Арчер наконец-то приходит в себя, и теперь перед ним стоит задача нагнать упущенное за те три года, которые он провёл в коме.

Видео

Пятница, 18 сентября

 
Премьера+
Netflix
Рэтчед Ratched

триллер, драма

В ролях Сара Полсон, Шэрон Стоун, Синтия Никсон, Финн Уиттрок, Чарли Карвер, Джуди Дэвис

Создатель Эван Романски, Райан Мёрфи

Это оригинальная история, предваряющая события романа и его одноимённой экранизации. Драма, действие которой начинается в 1947 году, расскажет о том, как Милдред Рэтчед превратилась из молодой медсестры в кровожадное чудовище, беспощадного «серого кардинала», практически безраздельно властвовавшего над персоналом и пациентами психиатрической клиники.

За многосерийный приквел культового романа «Пролетая над гнездом кукушки» о молодости Милдред Рэтчед отвечает Райан Мёрфи, что отчётливо видно по всем промо-материалам сериала. За сценарий отвечает новичок. Остаётся надеяться, что талантливый.

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