Новые сериалы 14–20 сентября: «Рэтчед», «Третий день» и другие

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ITV

Драма на основе книги Брайана Мастерса Killing For Company расскажет о судебном процессе над Деннисом Нильсеном, который с 1978-го по 1983 год убил 15 мужчин и подростков. События показаны глазами трёх действующих лиц: самого Денниса «Деса» Нильсена, детектива-инспектора Питера Джея и автора книги Мастерса.

Зрителям, соскучившимся по Дэвиду Теннанту, наверняка будет интересно взглянуть на актёра в новой «злодейской» роли. Жанр психологической драмы позволит во всей полноте насладиться актёрскими талантами исполнителя главной партии.