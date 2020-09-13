Неделя сериалов на КГ — главные новости 7–13 сентября

Максим Матвеев изображает гениального сыщика в трейлере «Шерлок в России». Премьера детективного триллера состоится в октябре.
Шоураннер «Пацанов» обижен на фанатов, разъярённых графиком выхода второго сезона. Эрик Крипке просит уважать их творческое решение.
«Робокоп» без Робокопа: готовится приквельный сериал про молодого Дика Джонса. Он будет уволен.
Сарик Андреасян готовит сериал «Чикатило. Явление зверя». Съёмки уже стартовали.
Майкл Бёрнем и компания спасают Федерацию в новом трейлере третьего сезона «Звёздного пути: Дискавери». Продолжение инклюзивных космических приключений стартует в октябре.
«Ходячие мертвецы» завершатся на 11 сезоне. Но получат очередной спин-офф.
Запретная связь Кейт Мары и Ника Робинсона в трейлере драмы «Учительница». История одного школьного романа выйдет на экраны в ноябре.
Трейлер «Осенних визитов» по роману Сергея Лукьяненко обещает эксклюзивную премьеру в сентябре. Зрители из Владивостока смогут первыми увидеть открывающий эпизод сериала.
Обстановка накаляется в свежем трейлере второго сезона «Воина». Ролик обещает больше экшена и представляет новых действующих лиц.