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Ода Нобунага в юбке и ошейнике Неделя аниме на КГ — главные новости 13–19 июля Мэтт Ривз готовит многосерийный спин-офф «Бэтмена» для HBO Max Студия Trigger сделает для CD Projekt RED аниме-спин-офф Cyberpunk 2077 Netflix оформил «Люциферу» шестой сезон
СЕРИАЛЫ
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Неделя сериалов на КГ — главные новости 7–13 сентября
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Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Сегодня

LIVEНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в сентябре

14 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
15 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
17 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

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20 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
4Телеовощи – 357: Быстро и безболезненно
 
16Лазер-шоу «Три дебила» – 426: «Мулан» и «Поезд в Пусан 2»
 
8Ноль кадров в секунду – 333: ...and Party on, Dudes!
 
13ЕВА – 389: Конец бесконечного ужаса
 
21Телеовощи – 356: Но в конце было хорошо
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