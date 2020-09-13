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Снежная буря во втором сезоне «Академии Амбрелла» была настоящей — финал пришлось менять на ходу

Осторожно: новость содержит спойлеры второго сезона.

Вышедший 31 июля второй сезон «Академии Амбрелла» затмил собой первый по степени крутизны, чего он него мало кто ждал — всё же планка была задана высокая. Его финал (сезона, не сериала) вышел особенно эпичным, а сейчас приготовьтесь удивляться — всё должно было закончиться совершенно иначе, но тут вмешалась непредсказуемая и суровая канадская погода.

Посреди ноября вдруг пошёл снег (!), засыпав буквально всё вокруг, и категорически не хотел таять. Съёмочная группа была застигнута врасплох, но оставался всего один эпизод, поэтому было решено вписать непогоду в сюжет — получилось более чем удачно.

Правда, актёры на площадке дико мёрзли — приходилось использовать грелки буквально на все части тела, а Номеру Пятому — дополнительно утеплиться колготками в цвет кожи. Бегать по снегу на каблуках тоже было нелегко, а скрыть идущий изо рта пар в итоге так и не удалось. Подробнее обо всех страданиях и лишениях — в видео о «Стормагеддоне»:

Кроме того, создатели «Академии Амбреллы» приоткрыли завесу тайны над созданием многочисленных спецэффектов — получилось увлекательно:

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Видео Академия Амбрелла
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