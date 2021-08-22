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Новые сериалы 23–29 августа: «Американская история ужасов», «Видеть» и другие

Источник: Apple TV+

Предстоящая неделя порадует всего одной новинкой — триллером «Кликбейт» от Netflix. Зато с новыми сезонами вернутся эпик Apple TV+ «Видеть» с Джейсоном Момоа, «Американская история ужасов» с юбилейной десятой телеглавой и знаменитый спецагент «Арчер».

Вторник, 24 августа

 
Конец сезона2
Freeform
Родина: Форт Салем Motherland: Fort Salem

боевик, фэнтези, триллер

В ролях Тейлор Хиксон, Амалия Хольм, Эшли Николь Уильямс, Джессика Саттон, Деметрия Маккинни

Создатель Элиот Лоуренс

Боевые ведьмы прощаются со зрителями до следующего лета.

Видео

Среда, 25 августа

 
Премьера+
Netflix
Кликбейт Clickbait

В ролях Эдриан Гренье, Зои Казан, Бетти Гэбриэл, Джессика Коллинс, Дэниэл Хеншэлл и другие.

Примерный семьянин Ник Брюэр однажды исчезает, а потом появляется в загадочном онлайн-видео. Пока родные пытаются найти его, они обнаруживают другую его сторону, о существовании которой ранее не подозревали.

Сериал-возвращение Эдриана Гренье, известного, прежде всего, по роли в комедии «Красавцы».

 
Сезон10
FX
Американская история ужасов American Horror Story

драма

В ролях Конни Бриттон, Дилан Макдермотт, Таисса Фармига, Эван Питерс, Дэнис О’Харе, Джессика Лэнг

Создатель Райан Мёрфи, Брэд Фэлчак

Десятый сезон с подзаголовком «Двойной сеанс» (Double Feature) будет состоять из двух частей. Первая, под названием «Красный прилив» (Red Tide), расскажет о кровожадных морских обитателях, а во второй, «Долине Смерти» (Death Valley), речь пойдёт о похищающих землян пришельцах.

На этот раз к старожилам антологии ужасов, Эвану Питерсу, Саре Полсон, Билли Лурд, Финну Уиттроку, Лесли Гроссман, Фрэнсис Конрой, Лили Рэйб, Дэнису О'Хэру, Анжелике Росс и Адине Портер, присоединится Маколей Калкин.

Видео

 
Сезон12
FXX
Спецагент Арчер Archer

мультфильм, комедия

В ролях Х. Джон Бенжамин, Джуди Грир, Крис Парнелл, Аиша Тайлер, Джессика Уолтер, Адам Рид

Создатель Адам Рид, Мэтт Томпсон

В 12 сезоне Стерлингу Арчеру и его команде предстоит столкнуться с новой угрозой в лице шпионского конгломерата МРУ (Международное разведывательное управление). Смогут ли Арчер и компания составить достойную конкуренцию безжалостным стервятникам МРУ или окажутся в числе их многочисленных жертв?

Видео

Четверг, 26 августа

 
Конец сезона5
CBS All Access
Хорошая борьба The Good Fight

драма

В ролях Кристин Барански, Роуз Лесли, Каш Джамбо, Джастин Барта, Делрой Линдо, Сара Стил

Создатель Роберт Кинг, Мишель Кинг

Пятый сезон спин-оффа «Хорошей жены» подошёл к концу, но заветное продление на шестой уже получено.

Видео

Пятница, 27 августа

 
Сезон2
Apple TV+
Видеть See

фантастика, драма

В ролях Джейсон Момоа, Элфри Вудард, Ядира Гевара-Прип, Неста Купер, Сильвия Хукс, Арчи Мадекве

Создатель Стивен Найт, Дэвид Рэй

Фантастическая драма, отличающаяся размахом событий и внушительным бюджетом, поведает о событиях далёкого постапокалиптического будущего, когда поражённые вирусом остатки человечества ослепли и ради выживания вынуждены было приспособиться к новым суровым реалиям. Спустя несколько веков на свет рождаются зрячие близнецы. Отец младенцев, бесстрашный воин Баба Восс, должен защитить своё племя от могущественной королевы, считающей этакую «сверхспособность» детишек колдовством, и решившую, что они должны быть уничтожены.

Второй сезон обещает зашкаливающий уровень маскулинности — компанию Джейсону Момоа составит Дэйв Батиста. Фантастический эпик уже продлён на третий сезон.

Видео

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