Новые сериалы 23–29 августа: «Американская история ужасов», «Видеть» и другие

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Netflix

В ролях Эдриан Гренье, Зои Казан, Бетти Гэбриэл, Джессика Коллинс, Дэниэл Хеншэлл и другие.

Примерный семьянин Ник Брюэр однажды исчезает, а потом появляется в загадочном онлайн-видео. Пока родные пытаются найти его, они обнаруживают другую его сторону, о существовании которой ранее не подозревали.

Сериал-возвращение Эдриана Гренье, известного, прежде всего, по роли в комедии «Красавцы».