Мы уйдём из зоопарка (1-2 эпизоды)

Анонс сериала «Чужой: Земля» и последующие промоматериалы вызывали двойственные чувства. С одной стороны шоураннером выступает Ной Хоули, отлично зарекомендовавший себя такими проектами как «Фарго» и «Легион». С другой — слишком часто в современной киноиндустрии компании берутся доить проверенные годами франчайзы, но полное непонимание тонкостей и нюансов вымышленных вселенных порождало убогих франкенштейнов, от которых хотелось плеваться кислотой. Вдобавок, решение сделать приквел к оригинальному фильму, перенеся место действия на Землю, лишь усугубляло справедливые опасения.



Тем не менее, 12 августа свет увидели первые два эпизода из восьми запланированных. Надо признать, что особой ясности в перспективы они не внесли: есть хорошие моменты, есть спорные. Придётся смотреть, куда выведет кривая повествования, чтобы вынести окончательный вердикт. А пока что можно проанализировать имеющиеся данные.



Первым делом титрами даётся экспозиция: Землю поделили меж собой четыре корпорации. Человечество в своём развитии настолько преисполнилось, что клепает искусственных себе подобных роботов — так называемых синтов. Параллельно с этим особо продвинутые индивиды устанавливают себе механические имплантаты — этих называют киборгами. Следующее ступенью эволюции технического прогресса становятся гибриды — синтетическое тело с перенесённым человеческим сознанием.



Поклонники франчайза прекрасно помнят, что вышеупомянутых технологий в хронологическом будущем лора вселенной не упоминалось. Это может вылиться в два возможных исхода: либо авторы покажут, как испытания в полевых условиях первых образцов провалились, после чего на гибридах поставили крест, заодно запретив и киборгов, либо на логику лора положат череп ксеноморфа — самый аутентичный фаллический символ, оказавшийся под рукой.



Но эта сюжетная линия лишь одна из двух — вторая, она же основная, посвящена крушению космического корабля «Мажино» аккурат посреди жилого многоэтажного дома. На данном космическим корабле творятся поистине кораблятские дела — его грузом являются образцы инопланетной живности, нужные для изучения любопытным учёным. Разумеется, при аварии инопланетный зоопарк разбежался кто куда, наглядно воплощая естественный отбор в замкнутом пространстве.



Так как корабль принадлежит «Вейланд-Ютани», а жёсткая посадка случилась в регионе конкурентов из «Продиджи», глава корпорации очень хочет узнать, чего же такого ценного перевозили коллеги по капиталистическому рынку. На разбор полётов, помимо подотчётной армии, отправляется экспериментальный и интернациональный отряд гибридов. Кстати, тут авторы гениально подошли к обоснованию того, почему персонажи ведут себя как малолетние де… детишки — это буквально маленькие дети. По сюжету в тела синтов перемещаются только детские сознания, не обросшие нейронными связями и не закостеневшие от полученных знаний.



Но если отряду супердетишек прописали хромающую логику, то на остальных фантазии уже не хватило. Одной из главных интриг сериала выступает не то, что случилось на «Мажино» перед катастрофой, а из чего делают звукоизоляцию в небоскрёбе, на который он свалился. Мало кто знает, сколько шума производит упавший звездолёт, но тот факт, что жильцы дома, в который он въехал (которые выжили, конечно), как ни в чём не было сидят в своих квартирах, предаваясь гедонизму и сибаритству, удивляет. С точки зрения задумки такой ход можно понять — нужны статисты на корм космическим зверушка. Но с точки зрения логики — выглядит откровенно так себе.



Нельзя также не отметить резкое проседание темпа во втором эпизоде. Первый, за счёт пространной экспозиции, ощущается плотно насыщенным действием — всё, что показывают, по большей части значимо. Но уже во втором появляется много ненужной болтовни, а также драматические флэшбеки, призванные глубже раскрыть персонажей, но на деле лишь сбивающие темпоритм. События первого эпизода разбросаны по времени как минимум на четыре месяца (столько оставалось «Мажино» до Земли), а для второго выделено всего пара часов — разница ощутимая, но возникает чувство провисания.



Впрочем, достоинства у сериала тоже есть. Перво-наперво, он довольно красиво снят — ретростилистика выполнена если не на должном уровне, то хотя бы старательно. Правда, отдельные кадры заставляют вспоминать принципиальную разницу между оммажем и плагиатом — Ной Хоули, срежиссировавший первый эпизод, буквально цитирует «Чужого» Ридли Скотта. Это относится к плюсам, но хотелось бы, чтобы одними такими отсылками качество проработки не ограничилось.



Внушают оптимизм первые гибриды — авторы заботливо напоминают, что механическое тело, выполненное в непривычных для детей взрослых пропорциях, не вырабатывает гормоны, поэтому настроение подопытных приходится регулировать искусственным путём. Вроде бы мелочь, но радует, что создатели действительно проработали эту тему — или просто талантливо делают вид.



Никуда не делась набившая оскомину мода на инклюзивность и толерантность. Хочется надеяться, что она ограничится только разнообразным кастом, но всегда есть опасения, что эта зараза засела глубже, пустив метастазы в сценарий. Согласно оным, главными злодеями будут белые мужики, в то время как женщины и альтернативно пигментированные окажутся сплошь хорошими. К сожалению, предпосылки уже есть — один из чернокожих героев сперва подаётся чуть ли не как злодей, но затем его арка раскрывается с более положительной стороны. Это просто предсказуемо и убивает интригу, позволяя просчитать характеры по шаблонным блокам.



На данном этапе сложно сказать, каким в итоге получится «Чужой: Земля». Если оставшиеся эпизоды будут придерживаться схемы второй серии, то нас ждёт вымученное и чрезмерно растянутое зрелище. Если динамика вернётся к показателям первой серии — то проекту вполне можно дать шанс. В конце концов, нельзя исключать, что сценаристы тоже сумеют удивить, вывернув сюжет так, что Найт М. Шьямалан начнёт кусать лотки от зависти — и неизвестно кому. Но пока что шоу выглядит слишком ровно, без явных перекосов в какую-либо сторону.