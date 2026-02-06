 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Леа Сейду вместе с Майки Мэдисон попадёт в мир оргий, нарковечеринок и опустошающей чумы Сет Роген, Эдвард Нортон и Пенелопа Крус заставили студии раскошелиться за новый ромком Оливии Уайлд Персонажей «Сказки о царе Салтане» показали на новых постерах фильма Сарика Андреасяна Романтическое фэнтези «С сегодняшнего дня я человек» обзавелось трейлером Фантастический детектив «Левша» собрал в прокате более 200 млн рублей
О сериалеВидео / 11Кадры / 32Постеры / 15Разное / 1Фанарт

Бриджертоны

Bridgerton

Полусветская хроника (4 сезон, 1-4 эпизоды)

Дорогие читатели,..

К этому моменту вам уже определённо известно, что четвёртый сезон сериала «Бриджертоны» наконец вышел в свет. К величайшей печали зрительниц и, как бы они того не скрывали, зрителей, потоковый сервис Netflix разделил вожделенное зрелище на две части, и вторую половину придётся ждать ещё почти месяц. Но ваш автор не привыкла подолгу хранить молчание, потому со всей откровенностью поведает, какие потаённые секреты хранят первые серии, какие взлёты и падения выпали на долю проекта, и какие страсти бушевали на экранах. Одно можно сказать уверенно — четвёртый сезон получился куда лучше третьего. Впрочем, это было не сложно.

Говорят, ничто так не портит отношения, как обманутые ожидания. Вот и поклонников «Бриджертонов» настигла эта печальная участь, когда третий сезон сериала вышел полнейшим merde. Смена шоураннера Криса Ван Дьюсена после двух блестящих сезонов на более сильную и куда более независимую коллегу совершенно не пошла проекту на пользу. Очевидно, Джесс Браунелл не знала, что делать с вверенным ей имуществом, а потому запорола решительно всё: костюмы, грим, декорации, налаженные сюжетные линии. Про Пенелопу Фезерингтон и Колина Бриджертона, чей роман должен был расцвести после нескольких лет воздыханий, будто и вовсе забыли. А ведь она — сама Леди Уислдаун!

Иные полагали, что при тех же авторах и новый сезон ушёл бы недалеко. К счастью, с момента выхода тех досадных серий в шляпку мисс Браунелл насовали столь много нелестных отзывов, что не внять им было решительно невозможно. Потому четвёртый светский сезон принёс куда больше счастья как преданным поклонникам, так и героям истории.

Многодетное семейство Бриджертонов, вокруг которого вертится сюжет, готово отдать под венец своего очередного отпрыска — Бенедикта Бриджертона, второго сына вдовствующей виконтессы. Ввиду того, что дебютантки на ведущих ролях закончились, а возраст Гиацинты Бриджертон, самой младшей дочери, ещё не достиг приличного, Королева изменяет сложившейся традиции и вместо Бриллианта сезона выбирает Завидного жениха. Разумеется, и речи быть не могло, чтобы им не стал Бенедикт.

Приятно отметить, что повеса очень быстро перестаёт предаваться разврату со всеми подряд и устремляет взор на Софи Бек, в книжном девичестве Беккет, с которой встречается на балу-маскараде. Увы, ровно в полночь карета уносит девицу на окраину Лондона, где она — лишь прислуга в доме злой мачехи и двоих сводных сестёр. С оставшейся в руке перчаткой Бенедикт спешит на поиски Таинственной незнакомки, а по пути влюбляется в Золушку.

Воистину, Софи — новый бриллиант в короне «Бриджертонов». Юная служанка подкупает добротой и искренностью, попутно разбивая сердце трагическим прошлым, которое под конец четвёртой серии неожиданное и остро повлияет на их с Бенедиктом судьбу. Пока же она раскрывает в нём лучшее, заставляет вспомнить, что он всегда был художником, а воздух электризуется, стоит им приблизиться друг к другу.

Но не только на первом плане сияют драгоценные камни. Злобная мачеха Араминта невероятно убедительна в исполнении Кэти Лиюнг, в которой внимательный зритель узнает Чжоу Чанг из фильмов по волшебной вселенной. Благодаря Софи всё больше раскрывается прислуга — незаслуженно доселе обделённый вниманием класс. И даже костюмы немного пришли в себя, сбавив градус безумия, хотя всё ещё остаётся загадкой, с чьих окон сняли столько жутких портьер на пошив большинства нарядов.

Однако, если вы думали, что ваш автор не отыщет ни одного изъяна в этом сезоне, то вы жестоко ошибались. По сложившейся традиции высшее общество Англии начала XIX века пестрит представителями разных рас, телосложений и ориентаций, но сколь бы многочисленны ни были эти представители, сезон не досчитался, пожалуй что половины. Мадам Делакруа, Пруденс Фезерингтон, Крессида Каупер, Грегори Бриджертон, Дафна и Саймон Гастингс, Кейт и Энтони Бриджертон — все они исчезли почти без следа. Образовавшиеся пустоты заполнили набившие всем оскомину Мондричи, коим, судя по всему, уходить просто некуда.

Правда в том, что кроме главных героев, неважно дела идут и у оставшихся. Раздражающей уже даже себя Элоизе давно пора найти кавалера, но его почему-то нашли её матери. Навязчивые и неуместные романтические метания Вайолет Бриджертон, чьим садам вдруг понадобился обильный полив, разрушают образ самоотверженной матери, сложившийся в первых сезонах. Печально выглядит внезапно поглупевшая Порша Фезерингтон, почтенная леди Данбери изо всех сил пытается сбежать из сериала, а что сотворили с несчастной Франческой Бриджертон, лучше вовсе не вспоминать.

Что же до сцен, которыми сериал «Бриджерторны» знаменит едва ли не больше, чем разнообразием, то, будьте уверены, недостатка в них в этом сезоне нет. Похоже, что в обществе, где репутация — это всё, слишком вольно относятся к подобным вопросам. Количество голых задов на минуту экранного времени посоперничает с лучшими представителями экранной продукции. Правда, все они не столько эротичны, сколько неуместны и поставлены из рук вон плохо.

И всё же герои снова всецело владеют вниманием зрителя, за ними нескучно смотреть — это ли не самое главное? Несомненно, роман «Предложение джентльмена», лёгший в основу сезона, можно назвать одним из худших у писательницы Джулии Куинн. Он мог легко превратиться в тыкву, однако к большому удовольствию публики, сценаристы сделали всё, на что способны, дабы перенести его на экран в лучшем возможном виде. В конечном итоге получилось весьма достойно, и продолжение хочется ждать, что бы оно ни принесло.

Искренне ваша,..

Мария Баранова
6 февраля 2026
 
