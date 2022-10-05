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← Все рецензии О сериалеВидео / 23Кадры / 6Постеры / 1Разное / 1Фанарт

Рик и Морти

Rick and Morty

В мультивселенной безумия

Пятый сезон «Рика и Морти» оставил главных героев (и зрителей) в весьма пикантном положении. Цитадель Риков уничтожена, маленький хитрожопый Злой Морти свалил в таинственный золотой портал, оставив героев разбираться с тем бардаком, что он натворил. Ситуация усугубляется обесточиванием портальной пушки — перманентного «рояля в кустах», благодаря которому безумный учёный вместе с нерадивым внуком всегда могут переместиться в безопасное место.

По старой традиции, именуемой клиффхэнгером, финальная серия каждого сезона заканчивается интригой, блистательно (или не очень, зависит от вкусов) разрешаемой в первой серии следующего. Не избежал данной участи и шестой сезон: герои находятся в бедственном положении, из которого спасаются благодаря развешанным на задворках «чеховским ружьям». Разумеется, судьба Злого Морти и всей мультивселенной не раскрывается — эпизоды с этой линией традиционно появляются в конце сезона. Но что создатели могут предложить взамен? И сумеют ли выдержать планку качества, которая, по мнению наиболее привередливых фанатов, опустилась так низко, что даже Джеймс Кэмерон не сможет её поднять.

Авторы «Рика и Морти» подходят к своему детищу с позиции, описанной ранее одним из них, Дэном Хармоном, в сериале «Сообщество» устами Эбеда Надира: «Я создаю безграничный мир и ограничиваю его правилами». Важно понимать, что по сравнению с первым сезоном, где персонажи только появлялись, а окружающий мир и его законы описывались, последующие выглядят вторичными по умолчанию. Добавляет дефицита оригинальности общая пародийность и постмодернистское высмеивание научно-фантастических штампов и клише. Впрочем, чего ещё ждать от мультипликационного ситкома? Философских трактатов о тщетности бытия? Но в случае с комедией вопрос оригинальности концепции отступает на второй план, если результат смешит.

Так вот, шестой сезон, как и предыдущие, старательно выворачивает выверенные годами тропы в угоду авторскому замыслу, но не отступает от заложенных изначально сценаристами идей и условностей. Большинство сюжетных завязок по-прежнему строится на гениальных (или безумных) изобретениях Рика, ну или на честно украденных инопланетных технологиях.

Первая половина сезона старательно играется с созданными ранее концепциями, пусть даже в собственном ключе. Здесь есть развитие глобального сквозного сюжета Рика, связанного с его первой семьёй; есть очередное устройство, необдуманное использование которого приводит к катастрофическим последствиям; есть семейные дрязги и ссоры Бет и Джерри, развивающиеся согласно законам ситкомов, то есть в рамках одного эпизода. Даже регулярно повторяющаяся фишка с нереальным миром присутствует — на этот раз причина в пресловутой игре «Рой», только подана она с непривычного ракурса, со стёбом над классикой в виде «Крепкого орешка». Да здесь даже линия с порабощённым «кроненбергами» миром как будто бы заканчивается.

Значит ли это, что авторы исписались и скатились в самоповтор? Зависит от точки зрения. Кого-то может отпугнуть нетрадиционный любовный роман Бет, будто насильно втиснутый Джастином Ройландом, окончательно потерявшем чувство меры в третьем сезоне «Солнечных противоположностей». А кто-то может заметить, что эта история — образчик поднимаемых научной фантастикой философских вопросов о сути человеческой личности и её зависимости от окружающей среды и обстоятельств (классическая дилемма «бытие определяет сознание или наоборот?»). Кому-то больше зайдёт очередная итерация «Матрицы», кому-то — история про ночную семейку, а отдельные граждане будут рады узреть попытки Джерри избежать определённого судьбой инцеста с собственной матерью. Да-да, тематика сексуальных девиаций из сериала никуда не делась, но чего ещё ждать от людей, породивших Гигантское Космическое Дитя Инцеста при помощи конского семяприёмника — очередного эксперимента Рика и неуёмного подросткового либидо Морти?

В сухом остатке первая половина шестого сезона «Рика и Морти» производит сугубо положительное впечатление. Глобальная сюжетная линия потихоньку развивается, а филлеры, заполняющие сериал между важными эпизодами, всё так же по-хорошему безумны и смешны. Создатели перестали фонтанировать оригинальными концепциями, но уже имеющиеся в рамках созданной вселенной продолжают исправно работать. Продолжение обязательно понравится преданным поклонникам, если только их не воротит от межпространственного кабельного, где крутят по кругу одно и то же, но в разной обёртке.

   
   
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Алексей Абросимов
5 октября 2022
 
Оценка автора
Кино
Читательский рейтинг
100%
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